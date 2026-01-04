Nell’episodio dello show Sky Original realizzata da Banijay Italia di domenica 4 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, lo chef Alessandro Borghese celebra il matrimonio perfetto tra i profumi del mare e i sapori dell’entroterra. Chi vincerà tra Passafiume” di Lino; “Ristorante Il Carretto” di Jessica; “Le Chat Noir – Famiglia Natoli” di Fabio e “Winery e Putia” di Maria?

Dove le onde cristalline incontrano una rocca maestosa e la cucina tradizionale siciliana accoglie con calore migliaia di turisti ogni anno: è Cefalù la terza tappa del nuovo ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Nell’episodio dello show Sky Original realizzata da Banijay Italia di domenica 4 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, lo chef Alessandro Borghese celebra il matrimonio perfetto tra i profumi del mare e i sapori dell’entroterra, indagando le radici di un dualismo culinario che in Sicilia si traduce in accoglienza, convivialità e amore per le preparazioni abbondanti, semplici e gustose.

Nota soprattutto per la sua cattedrale dall’architettura arabo-normanna, Cefalù attira a sé visitatori da tutto il mondo, ammaliandoli con piatti tramandati di generazione in generazione, che al loro interno realizzano un connubio perfetto tra mar Tirreno ed entroterra siculo: il centro storico, ad esempio, pullula di ristoranti - dai locali turistici alle trattorie più autentiche - in cui assoluto protagonista è l’incontro tra proposte di pesce (pasta con le sarde, involtini di pesce spada e sarde a beccafico) e prodotti della terra (formaggi e carni pregiate). Ma raccontare attraverso la cucina queste due anime della Sicilia è tutt’altro che semplice, e quella che attende lo chef Alessandro Borghese è una missione unica: eleggere il miglior ristorante di cucina di terra e di mare di Cefalù