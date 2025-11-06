X Factor, stasera il terzo live con ospite Tommaso Paradiso

Dopo due serate ad alta intensità (LE FOTO DEL SECONDO LIVE), X Factor 2025 torna giovedì 6 novembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW, con il terzo Live Show.

Questa settimana il palco dell’X Factor Arena si trasforma in una macchina del tempo: il tema della terza puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle sarà “Back to the 90s”, un viaggio musicale tra hit immortali e icone di un decennio, gli anni ‘90, che ha lasciato il segno nella cultura pop.

A guidare la serata, come sempre, Giorgia, pronta a introdurre le esibizioni dei concorrenti e a gestire la tensione tra i giudici Achille Lauro e Jake La Furia, che arrivano a questa puntata con due concorrenti per squadra, e Francesco Gabbani e Paola Iezzi, le cui formazioni sono ancora al completo. Le quattro squadre si confronteranno in due manche: al termine, i meno votati di ciascuna si affronteranno nel consueto scontro finale, che decreterà chi dovrà lasciare la competizione.

Le assegnazioni dei giudici

Ecco le assegnazioni dei brani per questo terzo Live Show:

· Achille Lauro viaggerà nel tempo grazie a LAYANA che canterà “Meravigliosa Creatura” di Gianna Nannini, una delle ballad più potenti e amate nella musica italiana degli anni ’90; e ad eroCaddeo che interpreterà “Uomini soli” dei Pooh, un classico senza tempo ma estremamente impegnativo che richiede intensità e grande presenza scenica;

· Francesco Gabbani ha selezionato per i suoi cantanti tre pezzoni che non si possono non cantare a squarciagola: per tellynonpiangere “Qualcosa di grande” dei Lùnapop, autentico brano simbolo del pop italiano di fine decennio; per PierC interpreterà “I Don’t Want to Miss a Thing” degli Aerosmith, power ballad tra le più celebri di sempre; per MICHELLE “Torn” di Natalie Imbruglia, uno dei brani più emblematici del pop anni ’90;

· due sfide interessanti anche per gli artisti di Jake La Furia: TOMASI affronterà “Don’t Look Back In Anger” degli Oasis, uno dei brani più iconici della scena britpop del duo fresco di reunion stellare; mentre DELIA porterà una versione personale di “Dolcenera” di Fabrizio De André, maestoso capolavoro della canzone d’autore italiana;

· infine, Paola Iezzi e i suoi artisti hanno compiuto tre scelte diverse tra loro: VISCARDI porterà sul palco “Black Or White” di Michael Jackson, brano simbolo di energia e messaggi universali; MAYU si misurerà con l’intensità di “One” degli U2, tra le canzoni più emozionanti e significative del decennio; rob reinterpreterà “What’s Up?” delle 4 Non Blondes, manifesto di libertà e vulnerabilità diventato cult.