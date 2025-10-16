X Factor 2025 - Last Call: chi andrà ai Live Show?

Dopo settimane di audizioni e scelte difficili, X Factor 2025 arriva al suo ultimo capitolo prima dei Live Show: giovedì 16 ottobre, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, arriva l’attesissima puntata delle Last Call. I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi sceglieranno i tre artisti per ciascuno che potranno accedere alla fase live

X Factor 2025 arriva al suo ultimo capitolo prima dei Live Show con l’attesissima puntata delle Last Call. È l’ultima occasione per i concorrenti di conquistare un posto nei Live (LO SPECIALE): i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi sceglieranno i tre artisti per ciascuno che potranno accedere alla fase live dello show Sky Original prodotto da Fremantle.

tornano sul palco le fatidiche sedie

Saranno scelte complesse, per i giudici, e le compiranno con un meccanismo spietato ma che punta a individuare il terzetto migliore possibile: torneranno infatti sul palco le fatidiche sedie, quest’anno saranno tre, che dovranno essere riempite man mano che le esibizioni avranno convinto i giudici; una volta riempite, poi, arriveranno i temutissimi ed elettrizzanti switch. Nessun aspirante concorrente, quindi, sarà al sicuro fino a quando il giudice non avrà espresso tutti i suoi pareri: sarà un momento cruciale, carico di tensione e di emozioni, in cui ogni performance potrà cambiare tutto e determinare la composizione definitiva delle squadre.

Nel backstage, a sostenere e incoraggiare i concorrenti, ci sarà come sempre Giorgia, con la sua sensibilità e la sua energia.

GUARDA QUI TUTTI I VIDEO DI XF2025