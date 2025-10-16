X Factor 2025 - Last Call: chi andrà ai Live Show?

Esplora tutte le offerte Sky
X Factor

X Factor 2025 - Last Call: i giudici scelgono i 12 concorrenti che porteranno ai Live Show

TV Show sky uno
Ph Virginia Bettoja

Dopo settimane di audizioni e scelte difficili, X Factor 2025 arriva al suo ultimo capitolo prima dei Live Show: giovedì 16 ottobre, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, arriva l’attesissima puntata delle Last Call. I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi sceglieranno i tre artisti per ciascuno che potranno accedere alla fase live

X Factor 2025 arriva al suo ultimo capitolo prima dei Live Show con l'attesissima puntata delle Last Call. È l'ultima occasione per i concorrenti di conquistare un posto nei Live (LO SPECIALE): i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi sceglieranno i tre artisti per ciascuno che potranno accedere alla fase live dello show Sky Original prodotto da Fremantle.

tornano sul palco le fatidiche sedie

Saranno scelte complesse, per i giudici, e le compiranno con un meccanismo spietato ma che punta a individuare il terzetto migliore possibile: torneranno infatti sul palco le fatidiche sedie, quest’anno saranno tre, che dovranno essere riempite man mano che le esibizioni avranno convinto i giudici; una volta riempite, poi, arriveranno i temutissimi ed elettrizzanti switch. Nessun aspirante concorrente, quindi, sarà al sicuro fino a quando il giudice non avrà espresso tutti i suoi pareri: sarà un momento cruciale, carico di tensione e di emozioni, in cui ogni performance potrà cambiare tutto e determinare la composizione definitiva delle squadre.

 

Nel backstage, a sostenere e incoraggiare i concorrenti, ci sarà come sempre Giorgia, con la sua sensibilità e la sua energia.

 

GUARDA QUI TUTTI I VIDEO DI XF2025 

aspettando i live

Dopo le Last Call – che arriveranno nella puntata di giovedì 16 alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – la gara entrerà finalmente nella sua fase più spettacolare: i Live Show di X Factor 2025 prenderanno il via una settimana dopo, giovedì 23 ottobre, sempre alle 21.15 su Sky e NOW.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di X Factor 2025: Tim, che per la terza edizione sarà Main Partner di X Factor; il Premium Partner McDONALD’S; il Beauty Partner Sephora (Benefit Cosmetics, Haus Labs by Lady Gaga, Rare Beauty, Sephora Collection); l’Automotive Partner Škoda; gli Official Partner Caffè Borbone, Elah Dufour Novi, Regionale di Trenitalia, MediaWorld, Dondi Salotti, Allianz, Colgate, Medici Senza Frontiere; il Technical Partner ghd.

 

Media partner: RTL 102.5, Urban Vision, Vanity Fair Italia, Rolling Stone Italia, Billboard Italia, Spotify, Cosmopolitan Italia.

 

 

 

Sito ufficiale xfactor.sky.it

 

Hashtag ufficiale #XF2025

 

Instagram @xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit

Facebook @xfactoritalia | @SkyItalia | @NOWTVit

X @XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It

TikTok @xfactor_italia | @skyitalia | @nowit

Youtube xfactoritalia | Sky

