X Factor 2025 - Last Call: chi andrà ai Live Show?

X Factor 2025 - Last Call: i giudici scelgono i 12 concorrenti che porteranno ai Live Show
Dopo settimane di audizioni e scelte difficili, X Factor 2025 arriva al suo ultimo capitolo prima dei Live Show: giovedì 16 ottobre, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, arriva l’attesissima puntata delle Last Call. I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi sceglieranno i tre artisti per ciascuno che potranno accedere alla fase live
X Factor 2025 arriva al suo ultimo capitolo prima dei Live Show con l’attesissima puntata delle Last Call. È l’ultima occasione per i concorrenti di conquistare un posto nei Live (LO SPECIALE): i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi sceglieranno i tre artisti per ciascuno che potranno accedere alla fase live dello show Sky Original prodotto da Fremantle.
tornano sul palco le fatidiche sedie
Saranno scelte complesse, per i giudici, e le compiranno con un meccanismo spietato ma che punta a individuare il terzetto migliore possibile: torneranno infatti sul palco le fatidiche sedie, quest’anno saranno tre, che dovranno essere riempite man mano che le esibizioni avranno convinto i giudici; una volta riempite, poi, arriveranno i temutissimi ed elettrizzanti switch. Nessun aspirante concorrente, quindi, sarà al sicuro fino a quando il giudice non avrà espresso tutti i suoi pareri: sarà un momento cruciale, carico di tensione e di emozioni, in cui ogni performance potrà cambiare tutto e determinare la composizione definitiva delle squadre.
Nel backstage, a sostenere e incoraggiare i concorrenti, ci sarà come sempre Giorgia, con la sua sensibilità e la sua energia.
aspettando i live
Dopo le Last Call – che arriveranno nella puntata di giovedì 16 alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – la gara entrerà finalmente nella sua fase più spettacolare: i Live Show di X Factor 2025 prenderanno il via una settimana dopo, giovedì 23 ottobre, sempre alle 21.15 su Sky e NOW.
Approfondimento
X Factor, Piercesare Fagioli fa giocare l'X Pass a Francesco Gabbani
Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di X Factor 2025: Tim, che per la terza edizione sarà Main Partner di X Factor; il Premium Partner McDONALD’S; il Beauty Partner Sephora (Benefit Cosmetics, Haus Labs by Lady Gaga, Rare Beauty, Sephora Collection); l’Automotive Partner Škoda; gli Official Partner Caffè Borbone, Elah Dufour Novi, Regionale di Trenitalia, MediaWorld, Dondi Salotti, Allianz, Colgate, Medici Senza Frontiere; il Technical Partner ghd.
Media partner: RTL 102.5, Urban Vision, Vanity Fair Italia, Rolling Stone Italia, Billboard Italia, Spotify, Cosmopolitan Italia.
Sito ufficiale xfactor.sky.it
Hashtag ufficiale #XF2025
Instagram @xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit
Facebook @xfactoritalia | @SkyItalia | @NOWTVit
X @XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It
TikTok @xfactor_italia | @skyitalia | @nowit
Youtube xfactoritalia | Sky
Foto di Virginia Bettoja
X Factor 2025, Francesco Gabbani gioca l'ultimo X Pass. FOTO
I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi giudicano gli ultimi concorrenti che hanno superato le Audizioni. Per procedere nella gara i talenti devono ottenere o quattro sì, o l’ultimo X Pass rimasto, quello di Francesco Gabbani, che lo assegna infine a Piercesare Fagioli. XF2025 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW