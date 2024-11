X Factor 2024, eliminati PUNKCAKE e Francamente. VIDEO

Il doppio verdetto e l'eliminazione dei PUNKCAKE

I meno votati della seconda agguerritissima manche sono i PUNKCAKE in squadra con Manuel, la band nata dall'umido di una provincia grigia deve dire addio per sempre al sogno di arrivare in finale. Sono loro i primi eliminati della Semifinale. Ma i PUNKCAKE continueranno a fare i PUNKCAKE fuori da XF.

Il ballottaggio tra Francamente e Mimì

Un risultato inaspettato che spiazza pubblico e giuria vede Francamente e Mimì allo scontro finale, due artiste uniche, due voci monumentali come le ha definite Achille che si ritrovano al ballottaggio. Mimì canta La sera dei miracoli di Lucio Dalla, mentre Franca Promises dei Cranberries. La concorrente di Jake ancora una volta fa sentire la propria voce, e ricorda che la presenza di una sola donna in finale è di per sé una sconfitta: meno donne si avvicineranno alla musica e più perderemo la metà della produzione del genere umano. Anche Paola Iezzi si accoda sottolineando quanto le donne in questa edizione abbiano sofferto: "Non avrei mai voluto vedere due donne eliminate, se avessi la bacchetta magica la userei per farvi correre in finale. Le donne in questa edizione hanno sofferto in modo particolare, e i commenti su Internet sono stati feroci, soprattutto da parte delle donne, i tempi devono cambiare".

Per i giudici a questo punto è impossibile prendersi la responsabilità di decidere chi deve abbandonare la gara. E non resta che chiamare il Tilt, dopo il voto casuale di Lauro che chiede la collaborazione della collega giudice, Paola proclama il tilt.

IL TILT E L'ELIMINAZIONE DI FRANCAMENTE

E' ancora una volta il quinto giudice, in duecento secondi, a scegliere chi salvare e chi fare uscire di scena. Ad avere la peggio è Francamente, la giovane artista scelta da Jake, ringrazia innanzitutto "sua sorella Mimì" con cui ha stretto un legame fortissimo, e tutta la squadra di X Factor, in special modo il giudice e mentore che fin dalle selezioni ha creduto in lei.

CHI SONO GLI ELIMINATI

Just a queer voice. Francamente è un progetto torinese trapiantato a Berlino dal 2021. Queerness e attivismo occupano il centro della sua produzione musicale, che prova a muoversi tra cantautorato ed elettronica. Da grande vorrebbe fare la filosofa.

I PUNKCAKE sono una band che nasce dall'umido di una provincia grigia. Sempre attivi nell'ambito sociale, i PUNKCAKE cercano di far trasparire nelle loro canzoni questo impegno. La musica per la band è uno sfogo, è l'uso di energia fondamentale in questo nuovo tempo e luogo, in cui lo spazio se lo sono dovuti trovare da soli.

I FINALISTI

Ai PATAGARRI che hanno avuto accesso diretto alla Finalissima, si aggiungono Les Votives, Lorenzo Salvetti e Mimì. Con loro l'appuntamento è giovedì prossimo da Napoli alle ore 21.