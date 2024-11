Alessandro Borghese Celebrity Chef, al via su Sky Uno dal 5 novembre

le nuove puntate e i protagonisti

Nelle nuove puntate, chef Alessandro Borghese, uno dei volti più amati dal pubblico del piccolo schermo, è affiancato dalla new entry Marisa Laurito, già protagonista di “Quelle brave ragazze”, e dal confermatissimo Riccardo Monco, chef tristellato di Enoteca Pinchiorri di Firenze, uno dei ristoranti italiani più conosciuti al mondo, la cui cucina è caratterizzata da uno stile moderno, in equilibrio tra avanguardia e tradizione.

Rinnovato il format del programma, con chef Alessandro Borghese che non è più solo padrone di casa, ma anche giudice, aggiungendo i suoi voti a quelli di Marisa Laurito e Riccardo Monco. In questa nuova stagione ciascun giudice ha a disposizione 6 stelle, 3 nere e 3 bianche, per premiare ogni celebrity su una scala da 1 a 3. Chi riceve più stelle al termine della cena conquista l’ambito titolo di Celebrity Chef della serata.