Alessandro Borghese apre un nuovo ristorante al Padel Palace di Milano

Si chiama “Abks Break Time” il nuovo bistrot di Alessandro Borghese che aprirà a fine mese accanto al Padel Palace di Milano. Lo chef è socio del club assieme ad altri personaggi televisivi come Diletta Leotta, Gabriele Corsi, Max Giusti e Junior Kelly. Cucina gourmet da gustare dopo una partita con gli amici, dal 23 marzo in via Solferini 16.

Un locale informale

Un luogo informale dallo stile americano. Il locale su due piani sarà aperto seguendo gli orari dei campi, dalla mattina fino alle 23, servendo sia il pasto sia la cena. Nel menu non mancheranno alcuni piatti tipici della cucina di Borghese. “Apriremo il nuovo ABKS Break Time per offrire ai giocatori del Padel Palace una proposta sfiziosa e dinamica” dichiara lo chef al Corriere della Sera. “L’idea è quella di un bistrot contemporaneo, dove la ristorazione incontra il gusto e la qualità degli ingredienti, in un ambiente rilassato. Una proposta di sostanza con hamburger e birra per intenderci, come dopo partita con gli amici” conclude Borghese.