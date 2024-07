Chef Cannavacciuolo a Pavia per l'ultimo episodio di Cucine da incubo

Antonino Cannavacciuolo arriva a Pavia per l’episodio conclusivo dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, atteso per giovedì 4 luglio in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Questa volta, lo chef proverà a salvare il ristorante “Ca’ Bella”

Ultima tappa per questo viaggio di Cucine da incubo: Antonino Cannavacciuolo arriva a Pavia per l’episodio conclusivo dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, atteso per giovedì 4 luglio in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Questa volta, lo chef proverà a salvare il ristorante “Ca’ Bella”.

Anche questa settimana, Cannavacciuolo troverà un ristorante in difficili condizioni: come sempre a Cucine da incubo, scoprirà un’attività che per cattiva gestione, liti o impreparazione di gestori o dipendenti sembra inesorabilmente destinato alla chiusura. Antonino incontrerà chi lavora nel ristorante e sarà, con loro, un vero cliente: assaggerà i piatti, valuterà cibo e servizio, osserverà il lavoro dei dipendenti. In base ai problemi emersi, in maniera più o meno evidente, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù.