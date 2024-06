Cucine da incubo, chef Cannavacciuolo a Tropea per una nuova missione

Cannavacciuolo attraversa l’Italia e arriva in Calabria per una nuova cucina che chiede il suo aiuto: la nuova “missione impossibile” di Cucine da incubo arriva giovedì 20 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Nell’episodio di questa settimana dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, eccezionalmente in prima tv già alle ore 20, lo chef tristellato arriva al ristorante “Angelo del mare” di Tropea, in provincia di Vibo Valentia.

Immutato il meccanismo della puntata. Cannavacciuolo arriva in un ristorante che, come servizio, stile o qualità del cibo, viene bocciato dai suoi clienti e che per le liti, l’improvvisazione o la cattiva gestione, sembra abbia ormai un destino segnato. Antonino incontrerà gestori e il personale del ristorante, si siederà a tavola e vivrà in prima persona l’esperienza del cliente: assaggerà i piatti, valuterà cibo e servizio, osserverà il lavoro dei dipendenti e quindi, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù. Il locale subirà un make over totale che darà alla location un aspetto e un’atmosfera del tutto nuovi, diventando più accogliente, funzionale e vivibile, a misura di cliente. In un ristorante che a giudicare dall’aspetto nulla avrà a che fare col precedente, lo staff sarà pronto a ricominciare e a riaprire le porte ai consumatori: con la passione per la ripartenza e la forza dei consigli ricevuti dallo Chef, ma anche con la fondamentale consapevolezza degli errori passati.