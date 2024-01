MasterChef, Alice, Lorenzo e Filippo fuori dai giochi. L'intervista

Un viaggio nel tempo lungo trecento episodi racchiuso in una sola serata, premiata anche dal nuovo record di ascolti : ieri i giudici hanno organizzato una speciale festa di compleanno, accolto in puntata sei ex concorrenti, il ritorno di Bastianich, Iginio e Debora Massari. A uscire di scena Alice, Lorenzo e Filippo

In attesa del prossimo appuntamento in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e sempre disponibili on demand, ecco cosa ci hanno raccontato i tre concorrenti uscenti.

Una puntata storica per MasterChef Italia ( LO SPECIALE ) quella di ieri, segnata da un viaggio nel tempo lungo trecento episodi racchiuso in una sola serata con un ritorno al passato e un occhio al presente e al futuro, in compagnia di Joe Bastianich . Dall’Invention Test fino all'arrivo di Iginio e Debora Massari per uno speciale Skill Test di compleanno, è stato un crescendo di emozioni, sorprese e colpi di scena culminati con la tripla eliminazione di altri tre aspiranti chef. Alice , grafica 27enne di Lodi e ora a Roma, Lorenzo , 21enne Marketing Manager di Torrevecchia Teatina (Chieti) e Filippo , architetto e maestro di sci 25enne di Cittadella, in provincia di Padova.

LE INTERVISTE Ad alice, lorenzo e filippo

Umanamente, cosa avete imparato da MasterChef?

Alice: "Ho ricominciato a sognare, per un periodo mi sono sentita persa nella mia vita in questi ultimi nove anni: il fatto di essere riuscita a entrare nella Masterclass e arrivare fino a oggi prova dopo prova mi ha rimesso nell’ottica del tutto è possibile, se ci credi le tue capacità vengono fuori, e riesci a realizzare i tuoi sogni. Ho imparato ad avere più fiducia in me stessa. Oltre a questo importantissimo risultato, umanamente porto con me il rapporto con gli altri che non pensavo potesse essere così forte".

Lorenzo: "Umanamente mi porto dentro la consapevolezza che ognuno ha il suo percorso e non si possono fare paragoni, a volte io stesso li ho fatti a causa del confronto sui social. Oggi invece ho capito che c’è sempre tempo per fare ciò che ci piace e non bisogna lasciarsi scoraggiare dall'età o da altro. Come ha detto anche Alice, ci resta il legame con tutti i compagni, secondo me siamo tra le classi più unite di MasterChef".

Filippo: "Lo hanno già detto Alice e Lorenzo, umanamente ci portiamo sicuramente il legame con i nostri compagni. MasterChef mi ha fatto provare mille emozioni ed è stato bellissimo, impossibile levarmi il sorriso. Se non si è convinti di ciò che si sogna, mai si riuscirà realizzarlo".

Che effetto fa uscire proprio a questo punto della gara?

Alice: "Quel giorno ho capito che c'era qualcosa di diverso perché non sentivo l'ansia e questo mi ha portato a non gestire bene il tempo. Sono dispiaciuta per aver dovuto lasciare adesso, sarei voluta andare più avanti e stare dentro di più, ma ho conosciuto delle bellissime persone e sopratutto MasterChef mi ha fatto tornare a sognare, questa è la cosa più positiva che mi rimane”.

Lorenzo: "Isolare il cervello è difficile quando sei in gara, a volte nella giornata succedono cose che ti distraggono, la mia eccessiva sicurezza forse mi ha penalizzato, ma il contesto in generale non va sottovalutato. Uscire ora mi ha fatto effetto, ma spero di essere stato un esempio e le parole di Antonino Cannavacciuolo che mi ricorda tanto il mio papà, sono state forse la mia soddisfazione più grande, sentirsi dire da lui che era orgoglioso di me è stato emozionante".

Filippo: "Siamo aspiranti chef e non chef, si sbaglia anche per questo, io per primo ho commesso errori banali dettati dalla frenesia e alla fine anche dalla stanchezza e dalla delusione della prima prova. In generale però sono molto soddisfatto perché sono riuscito ad arrivare nella top ten come speravo, ne sono orgoglioso. MasterChef mi è servito tanto, senza questa esperienza sarei ancora nello studio di architettura e non sarebbe la stessa vita di oggi".

Chi vedete sul podio?

Alice: "Avrei visto Alberto ma MasterChef ci insegna che si può migliorare sempre e anche chi è partito più svantaggiato può superare gli altri. Tra chi è rimasto in gara, Debora, Eleonora e Antonio”.

Lorenzo: "L’uscita di Alberto è stata una mazzata, sulla sua vittoria mi ci sarei giocato tutto. Io tifo per Eleonora perché con lei ho iniziato questo percorso, Niccolò e Sara perché con loro ho legato tantissimo e Antonio, che vedo simile a me,ma più grande. Sono tutti bravissimi e come sappiamo è un gioco”.

Filippo: "I due nomi che ho già fatto in puntata sono Debora ed Eleonora, loro due hanno grandi capacità, aggiungo un terzo nome femminile che è Sara (ha dimostrato di avere tanto talento soprattutto nell’ultima prova), e due nomi maschili: Alberto su cui puntavo anch’io, e Antonio, molto bravo e capace”.

Progetti per il futuro?

Alice: “Il mio progetto rimane lo stesso che avevo prima di entrare, volevo inseguire il mio sogno e realizzarlo. Insieme alla mia amica c’è l’idea di un home restaurant, mi piacerebbe iniziare a vivere solo di questo e abbandonare il mio lavoro, l’obiettivo è lavorare nella mia cucina”.

Lorenzo: “Io vedo MasterChef come un inizio e come un trampolino, le capacità di tutti noi sono alte ma altrettanto acerbe, voglio affinarle con degli stage in cucina, poi chissà, tra cinque o dieci anni potrò aprire il mio locale, il sogno è questo già da bambino e questo rimane”.

Filippo: “Ho sicuramente tante idee e ho già ricevuto alcune proposte come chef, il mio progetto sarebbe iniziare la mia attività come private-chef, l’obiettivo è aprire il mio locale insieme a un amico che sarà l’investitore”.