MasterChef 13, serata da fuoriclasse con record di ascolti

Per il cooking show, ieri sera su Sky Uno/+1 e on demand, primato stagionale negli ascolti : media serata di 897mila spettatori e il 3,8% di share, con quasi 1.243.000 contatti unici e il 72% di permanenza, numeri in crescita del +13% sull’omologo episodio della scorsa stagione e +12% sulla settimana scorsa. Nel dettaglio, il primo episodio di ieri ha raggiunto 949mila spettatori medi , con il 3,5% di share, oltre 1.322.000 contatti unici e il 72% di permanenza; il secondo 845mila spettatori medi , con il 4,1% di share, oltre 1.163.000 contatti e il 73% di permanenza. Nei sette giorni, i due episodi della scorsa settimana segnano 1.898.000 spettatori medi, con 2.504.000 contatti unici e il 76% di permanenza.

È arrivato il momento del turning point per i concorrenti, tra la nuovissima Red Mistery Box, il ritorno dello Chef Davide Scabin e il primo torneo di padel di MasterChef. Nel corso della puntata, due eliminazioni e tantissime emozioni. Appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e NOW, disponibile anche on demand

chef Cannavacciuolo, stellato anche sul campo da Padel

E' stata una prova in esterna particolare quella di ieri. La Masterclass si è infatti trasferita su un campo da padel, per competere non con le racchette ma con i piatti healthy richiesti dalla prova. E mentre i cuochi amatoriali erano impegnati a cucinare, Antonino Cannavacciuolo ha voluto sperimentare in prima persona questa disciplina che è uno dei grandi trend degli ultimi anni: per i suoi avversari, però, il vero pericolo non erano i suoi dritti o i suoi rovesci ma le sue celebri e “dolorosissime” pacche. Di seguito il VIDEO che lo vede in azione...