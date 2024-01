22/22

Noti dolenti per Filippo che deve togliersi il grembiule e lasciare per sempre la cucina di Masterchef, il percorso di Settimino può continuare. "Non hai conquistato nessuno", sentenzia Massari. "Sei sempre riuscito a rimanere in piedi, sei sempre andato dritto per la tua strada e secondo me di strada ne puoi fare tanta", parola di Cannavacciuolo. La sfida continua, giovedì prossimo su Sky Uno

MasterChef 13, Filippo è eliminato allo Skill Test: VIDEO