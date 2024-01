MasterChef 13, tra la Golden Mystery Box e la doppia eliminazione

Per la prima volta in questa nuova edizione, la Masterclass affronta una scintillante Golden Mystery Box e il primo temutissimo Skill Test di stagione. Quest'ultimo vede la partecipazione dello chef Alex Atala in veste di commissario esterno arrivato da San Paolo del Brasile dove ha sede il suo ristorante due stelle Michelin. La sfida entra nel vivo e senza esclusione di colpi a uscire di scena sono Valeria e Nicolò. Appuntamento giovedì prossimo alle 21.15 su Sky e NOW, disponibile anche on demand