X Factor, i video del quinto Live, da Settembre a Il Solito Dandy

In attesa della settimana prossima in cui gli artisti rimasti in gara potranno far ascoltare i loro inediti, rivediamo alcune delle esibizioni clou del quinto Live che ha visto uscire di scena Matteo Alieno della squadra di Ambra

L'artista ha prima trasformato il palco dell'X Factor Arena in una strepitosa festa karaoke con un medley tutto da cantare composto da Nord sud ovest est, Bella vera e Tieni il tempo – accompagnato da un incredibile gruppo di mariachi messicani che ha riarrangiato per l’occasione tutti e tre i brani – e poi si è anche seduto al tavolo, in occasione di una manche straordinaria dedicata interamente ai brani suoi e degli 883 .

aspettando la semifinale

La settimana prossima arriverà il momento della tanto agognata semifinale dove finalmente gli artisti rimasti in gara potranno far ascoltare i loro inediti. E non solo, ci sarà anche un graditissimo ritorno: quello di Emma, una delle voci più amate del panorama italiano - con oltre 10 anni di carriera, 7 album di studio e 31 Dischi Di Platino - che torna a X Factor come ospite speciale per presentare il suo ultimo album Souvenir, che ha debuttato ai vertici della classifica dei dischi più venduti (terza donna ha raggiungere il numero #1 nel 2023). Rivediamo di seguito alcune delle esibizioni clou della serata... aspettando l'appuntamento di giovedì prossimo alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.