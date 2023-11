X Factor 2023, segui con noi il terzo Live. Ospiti Colapesce Dimartino

Dopo l'eliminazione di ASIA della squadra di Fedez al secondo Live (FOTO), prosegue la competizione tra gli undici concorrenti in gara a X Factor 2023 ( LO SPECIALE ). Protagonista della serata la "musica ribelle": Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan hanno assegnato agli artisti alcuni brani della scena musicale internazionale e italiana diventati simbolo di lotte sociali e conquiste civili nel corso dei decenni scorsi, a sottolineare il ruolo della musica oltre la musica (LE ANTICIPAZIONI).





Ospiti della nuova puntata dei Live Show di X Factor 2023 - alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go; il mercoledì successivo, in chiaro su TV8 - saranno Colapesce Dimartino, i due cantautori dei record che porteranno per la prima volta dal vivo, in attesa di vederli in concerto nei club dal 23 novembre, il nuovo singolo “Sesso e architettura” tratto dal loro ultimo album “Lux Eterna Beach”.