X Factor 2023, le Audizioni: cos'è successo nella terza puntata. FOTO

Terzo e ultimo round di Audition con la conduttrice Francesca Michielin e la giuria composta da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. La terza puntata di XF2023 spiana la strada ai Bootcamp. L’appuntamento è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Il racconto fotografico della serata

Per i giudici è l'ultima occasione per arruolare talenti, e solo i migliori passeranno ai Bootcamp. La prima concorrente è Anna Castiglia, 23 anni, che propone l'inedito Ghali. Con l'ironico inno alle colpe, che contesta il vittimismo come fuga dalle responsabilità, la ragazza vuole "innescare una riflessione". Mentre il pubblico esplode in una standing ovation, Fedez reputa "l'ironia il privé dell'intelligenza" e Ambra esprime un desiderio, avere la giovane in squadra. Sono quattro sì!

Christel, Lisa, Naike e Sofia, 16 anni, sono Le Ragazze Punk, ma solo di nome e non di fatto. Le concorrenti svizzere, che frequentano una speciale scuola per sportivi e artisti, non ascoltano quel genere musicale, ma urlano la libertà delle donne di fare ciò che vogliono. Accompagnato dalla coreografia, l'inedito Stella di Hollywood racconta una serata tra amiche nel privè di una discoteca popolato da influencers. Per Morgan le ragazze sono spiritose, "ma nessuna canta bene". L'unico sì di Dargen non può nulla contro i tre no di Ambra, Fedez e Morgan