Borghese: "L’Italia è il luogo giusto per lavorare nella ristorazione"

Alessandro Borghese ha parlato a “Sky 20 anni” in occasione del talk sul valore della ristorazione locale: “Con la varietà di materie prime che abbiamo, con la ricchezza del nostro territorio, l’Italia è il luogo giusto per lavorare nella ristorazione”. VIDEO

Sky Italia ha compiuto vent’anni (DIRETTA) e per celebrare questo anniversario ha organizzato un evento unico: tre giornate dedicate all’attualità, al cinema, alle serie tv, all’intrattenimento, allo sport e all’impegno sociale con ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della cultura, dello spettacolo, della politica, dell’economia, dell’innovazione, dell’arte, dell’industria e della scienza nella splendida cornice del Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano, a Roma il 2, 3 e 4 ottobre. Nella giornata odierna, tra gli altri ad intervenire è Alessandro Borghese nel talk “Il valore della ristorazione locale”.



Alessandro Borghese: "Abbiamo creato un nuovo linguaggio televisivo"

“Durante tutti questi anni di Alessandro Borghese 4 Ristoranti abbiamo visto un mondo della ristorazione che è cambiato, un’Italia che è cresciuta dal punto di vista gastronomico. Questo è un programma che ha cambiato il modo di andare ai ristoranti, ora ci si va anche giocando, ma allo stesso tempo è un programma che ci dà un modo diverso per raccontare la tv, perché Alessandro Borghese 4 Ristoranti è diventato anche un benchmark. Viaggiando per questo programma, la percezione – ha raccontato ancora chef Borghese – è che si sia alzata tantissimo la consapevolezza sulla ristorazione, sulle cose da fare e sugli errori da non fare. Noi cerchiamo di andare in luoghi particolari per far scoprire nuovi lati dell’Italia perché abbiamo scoperto che dopo aver visto Alessandro Borghese 4 Ristoranti la gente viaggia e segue le sue tappe”.