4 Ristoranti ad Ascoli Piceno, vince Eleonora con il suo Zeneat

Nel quarto episodio della nuova stagione, Chef Borghese ci porta nelle Marche dove incorona il miglior ristorante moderno di Ascoli Piceno. Ecco cosa ci ha raccontato Eleonora della sua vittoria. L'appuntamento con 4 Ristoranti ti aspetta ogni domenica in prima serata in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Nell’episodio di domenica 24 settembre (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW) l’iconico van di chef Alessandro Borghese 4 Ristoranti si ferma nel cuore della città marchigiana e ci fa scoprire come si è rinnovata la proposta culinaria di un luogo antico che strizza l'occhio all’innovazione e alla modernità. A cogliere la sfida, tra torri, proverbi e travertino, sono Stefano, Emanuele, Giorgio ed Eleonora che con il suo Zeneat si aggiudica il titolo di miglior ristorante moderno di Ascoli Piceno. Ecco cosa ci ha raccontato la vincitrice della vittoria.

L'INTERVISTA ALLA VINCITRICE

Che effetto fa essere il miglior ristorante moderno di Ascoli Piceno?

E’ una bellissima soddisfazione e un piccolo premio dopo tanti sacrifici.

Cosa significa per voi la modernità in una città così antica come la vostra?

La modernità è cercare di guardare oltre, ampliare gli orizzonti, lasciare aperto lo sguardo verso nuove proposte, nuove idee e cercare di farle tue per poi ottenere un prodotto moderno che sia adeguato al luogo in cui ti trovi.

Quale pensi sia stato il vostro asso nella manica?

Ci siamo detti, lavoriamo come sempre senza snaturare nulla. Noi siamo così. Noi siamo Zeneat, penso che questo ci abbia premiato.



Come nasce l’idea del locale?

Dalla voglia di mettersi in gioco ancora una volta, poiché siamo già titolari di una pasticceria storica, ma aprire e gestire un ristorante è tutta un’altra storia, così abbiamo deciso di coccolare i nostri clienti dalla a di Angelo (pasticceria) alla z di Zeneat (ristorante).

Avete anche una pasticceria, quali sono i dolci più gettonati dai vostri clienti?

Il profiterole è sicuramente il nostro prodotto di punta e il più richiesto dai clienti. Produciamo, in modo totalmente artigianale, una vasta gamma di dolci e torte, creme chantilly, cioccolato, sfoglie, pan di spagna...quindi riusciamo ad accontentare quasi tutti i palati. Poi c’è sempre l’incontentabile!

Raccontaci qualcosa in più del vostro chef Alessandro.

Alessandro prima che un bravo chef è un bravissimo ragazzo, gentile, educato, determinato, poi come tutti gli chef ogni tanto impazzisce, ma solo perché ci tiene a quello che fa e vuole che i suoi piatti escano sempre perfetti. Subisce le critiche ma dopo ne trae forza per migliorare.

Com’è andata con i colleghi “rivali”?

Con i colleghi è andata bene, ci siamo anche divertititi. Ascoli è una piccola città, quindi di vista, bene o male ci conosciamo tutti, però devo dire che ho condiviso quest’esperienza con tre ragazzi simpatici e professionali. Siamo stati al gioco, ci siamo punzecchiati e qualche critica c’è stata, ma sempre con il massimo rispetto, perché ognuno di noi sa cosa significa fare questo lavoro e sinceramente ognuno a casa sua sceglie di fare ciò che vuole.

Il ricordo più bello, vittoria a parte?

L’adrenalina prima di iniziare la registrazione delle puntate, perché non sapevo cosa aspettarmi, poi quando ho capito che potevo stare tranquilla ed essere me stessa, mi sono rilassata e goduta l’esperienza. Il ricordo più bello saranno questi quattro giorni vissuti tra backstage, registrazioni e Borghese: è stato tutto fantastico.

Il prossimo sogno nel cassetto da realizzare?

Abbiamo chiamato il nostro ristorante Zeneat proprio perché il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento per la città e non solo, quindi ora siamo diretti lì.