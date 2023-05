Pechino Express 2023, record di ascolti per la finalissima

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Miglior risultato di ascolti di sempre per la finalissima di Pechino Express, ieri su Sky e in streaming su NOW (FOTO DELLA FINALE - LO SPECIALE DI PECHINO EXPRESS). Un ultimo atto appassionante con la finalissima a due più attesa al termine di un’edizione esaltante e faticosissima: si è chiuso così il viaggio che ha incoronato i vincitori di quest’anno, gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore, al traguardo finale di Angkor, sito archeologico della ex capitale dell’Impero Khmer, il più grande complesso templare al mondo, in Cambogia. Secondo posto per l’altra coppia di favoriti della vigilia, i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta; terze le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia.

i vincitori e l'incontro con il pubblico

Oggi, venerdì 12 maggio, Joe e Andrea festeggeranno insieme al pubblico dalle 16 al Negozio Sky di Corso Vercelli 12, a Milano: durante l’evento, aperto a tutti, racconteranno le loro impressioni dopo la vittoria e sarà possibile fare loro tutte le domande su questa strepitosa avventura che li ha visti protagonisti.