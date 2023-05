Pechino Express, stasera la finale col "giallo" di Federica Pellegrini

Sono in tre ad essere arrivati in finale: Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”, Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”, Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”. Per quest’ultima coppia, però, la possibilità di partire per l’ultima tappa dipende dalle decisioni dello staff medico : Federica, infortunata a una caviglia nel corso della semifinale, comunicherà alle altre coppie se potrà essere della partita o meno. Stasera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW

Il loro viaggio era partito dalla sbalorditiva e magica India , aveva attraversato poi la fitta giungla del Borneo Malese fino ad arrivare alla Cambogia , la terra dei Khmer. Oggi, eliminazione dopo eliminazione e missione dopo missione, mancano gli ultimi 172 chilometri da percorrere per questa ultima tappa: partenza dalla città di Battambang , passando per il traguardo intermedio di Siem Reap e poi, di corsa, fino al gran finale tra le meraviglie di Angkor , il sito archeologico più importante del Paese nonché uno dei più importanti e visitati del continente asiatico, dove scopriremo finalmente quale delle tre coppie si aggiudicherà la vittoria di questa edizione dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia.

Dopo 8000 km percorsi in tre Paesi straordinari termina, giovedì 11 maggio alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , la straordinaria avventura di Pechino Express ( LO SPECIALE DI PECHINO EXPRESS ). Sulla Via delle Indie nove coppie, guidate dai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio , hanno intrapreso un viaggio estenuante e straordinario, faticosissimo e affascinante, ma ora sono in tre a giocarsi la vittoria finale: Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”; Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”; Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”.

Federica Pellegrini parteciperà alla finale?

A contendersi il titolo di campioni di questa edizione ci sono: gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore, determinati e assai competitivi per tutto il viaggio, vincitori di tre tappe e comunque sempre nelle primissime posizioni, che si sono lasciati trasportare dalla meraviglia per gli incontri fatti durante il percorso e per i posti visitati; le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia, sorpresa di questa edizione, che partivano da “outsider” e poi hanno dimostrato di saper dare filo da torcere a tutti gli altri, sempre affiatatissime nonostante le difficoltà incontrate puntata dopo puntata e le rivalità con altre coppie; e i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, a Pechino Express per la loro “luna di miele”, che hanno mostrato dal primo metro della corsa tutta la loro voglia di vincere, conquistando tre tappe e non perdendo mai la concentrazione nonostante gli alti e i bassi della loro esperienza.

Per quest’ultima coppia, però, la possibilità di partire per l’ultima tappa dipende esclusivamente dalle decisioni dello staff medico: Federica, infatti, nel corso della seminale si è infortunata a una caviglia ed è arrivata al traguardo zoppicando in maniera vistosa, e dunque ai nastri di partenza di Battambang comunicherà alle altre coppie se potrà essere della partita anche in questa finale. La coppia ad arrivare per prima al traguardo di Angkor si aggiudicherà un premio in denaro da devolvere a un ente benefico che opera nei Paesi visitati in questa edizione. Chi vincerà questa edizione di Pechino Express?

