Pechino Express, infortuni per Joe Bastianich e Federica Pellegrini

In finale, a contendersi la vittoria dovrebbero esserci Joe Bastianich e Andrea Belfiore , Federica Pellegrini e Matteo Giunta , Carolina Stramare e Barbara Prezia , ma il condizionale è d’obbligo dopo gli infortuni della semifinale. Per saperne di più, l’appuntamento è giovedì 11 maggio su Sky e in streaming su NOW : riuscirà Federica a recuperare in tempo per gareggiare? E soprattutto, quale coppia vincerà questa edizione di Pechino Express?

La nona tappa si è chiusa con la vittoria degli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore che hanno scelto di eliminare i Siculi Totò Schillaci e Barbara Lombardo , usciti di scena tra le lacrime delle altre coppie (e del pubblico sui social), ma al traguardo restano sul campo i postumi di una corsa agguerritissima: infortuni hanno colpito proprio Joe, dolorante a un ginocchio, e Federica, inciampata in malo modo durante una prova e quindi con una caviglia pressoché fuori uso, e per la “Divina” – che è arrivata al traguardo zoppicando in maniera decisamente vistosa – la partecipazione all’ultimo atto della sfida di Pechino Express, a questo punto, è davvero appesa al responso dello staff medico.

Ai nastri di partenza della finalissima dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia, attesissima per giovedì 11 maggio su Sky e in streaming su NOW sempre con la guida di Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio , ci saranno sicuramente la coppia Bastianich-Belfiore e le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia : per sapere invece se Federica riuscirà ad affiancare Matteo Giunta, con cui forma la coppia dei Novelli Sposi, bisognerà attendere una settimana e soprattutto la decisione dei medici.

lo show più commentato sui social

La seconda tappa in Cambogia e penultima corsa di stagione, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 433mila spettatori medi con una share del 2,1%, in linea rispetto all’omologo episodio della precedente stagione. Sui social è stato nuovamente lo show più commentato del prime-time, grazie alle 94mila interazioni social e alle oltre 106mila interazioni totali, in crescita rispettivamente del +17% e +22% rispetto alla scorsa stagione; l’hashtag ufficiale #PechinoExpress è stato, durante la messa in onda, ai vertici della classifica dei Trending Topic italiani, rimanendo poi sul podio per tutta la notte fino alla mattinata di venerdì; in tendenza sono salite anche altre parole legate allo show come Totò e Siculi (Fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in). L’episodio precedente, nei sette giorni, ha ottenuto 1 milione 205mila spettatori medi (con quasi 2,1 milioni di contatti unici), in salita del +12% rispetto alla precedente edizione.