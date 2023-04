Pechino Express, l'eliminazione delle Attiviste. VIDEO

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Per le coppie di Pechino Express (LO SPECIALE DI PECHINO EXPRESS) il benvenuto in Cambogia, terzo e ultimo Paese di questa sorprendente avventura lungo la Via delle Indie, è stato memorabile e difficile: nell’ottava puntata, tra emozionanti lettere dall’Italia ed estenuanti fatiche della gara, l’approccio con il nuovo Paese ha in molti casi ostacolato i viaggiatori in gara. Guidate da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio, le cinque coppie ancora in gioco hanno percorso 386 km da Phnom Penh a Oudong, dalla nuova alla vecchia capitale, per conquistare un posto nella semifinale dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia. Ma per Le Attiviste la gara è finita qua, a un passo dal traguardo finale.

l’eliminazione delle Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizi “Federippi”

I Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati ancora una volta i primi a firmare il Libro Rosso a Phuom Suo, a vincere la Prova Vantaggio e a saltare sul Tappeto Rosso al traguardo di tappa, decretando a loro malincuore l’eliminazione delle Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizi “Federippi” nel ballottaggio che le vedeva protagoniste insieme ai Siculi Totò Schillaci e Barbara Lombardo: le tre coppie avevano legato molto durante tutto il percorso, per i coniugi Pellegrini-Giunta la scelta non è stata facile e ha provocato grande commozione tra i viaggiatori. Novelli Sposi e Siculi, insieme agli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore e alle Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia, saranno quindi protagonisti della semifinale di Pechino Express, attesa la prossima settimana, giovedì 4 maggio sempre su Sky e in streaming su NOW.