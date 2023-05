Sotto il cielo della Cambogia, dopo una finale tra i templi di Angkor, è la coppia degli Italo Americani a conquistare la vittoria di Pechino Express 2023 ( FOTO DELLA FINALE - LO SPECIALE DI PECHINO EXPRESS ). Al secondo posto, i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, terze classificate, le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia. Un secondo dopo la proclamazione del verdetto, al cospetto dei conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, Joe Bastianich e Andrea Belfiore esultano a gran voce e finalmente si abbracciano ( VIDEO ). "Anche se ho avuto tante vittorie nella vita, nelle gare non sono mai arrivato primo, per me quindi tanta roba", commenta a caldo Joe. Gli ultimi 172 chilometri di questa grande avventura nel cuore della Cambogia sono stati particolarmente impegnativi, e non solo sotto l'aspetto fisico.

"la conclusione di un viaggio importante"

Al termine di una stagione indimenticabile e di una gara senza esclusione di colpi, oltre alla vittoria, resta di fatto il premio più prezioso, lo stupore per la scoperta e la conoscenza di una nuova parte di mondo, altrimenti inaccessibile. Restano quelli che gli Italo Americani definiscono i risultati emotivi. "Pechino Express è un viaggio che nessuno può fare se non nel contesto di questo programma, è un’immersione culturale veramente forte in cui si mettono in gioco diverse cose anche personali, è un discorso abbastanza complesso, è molto più di una gara e basta”, come ci spiega Joe ai microfoni di Sky Tg24 intervistato da Federica Pirchio. Ma qual è stata la carta vicente, cosa ha fatto davvero la differenza? Scoprilo nel servizio in testa all'articolo.