Il nuovo cooking show condotto da Giorgio Locatelli in cui appassionati di cucina e chef amatoriali si mettono in gioco per dimostrare di essere i numeri uno della cucina casalinga in una determinata categoria. Lo chef italiano più famoso d’Inghilterra, primo a conquistare una stella Michelin all’estero e impegnato nei panni del giudice per MasterChef Italia, ti aspetta dal 9 gennaio alle 18:20 su Sky Uno