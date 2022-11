Artisti del Panettone, la nuova stagione su Sky dal 19 al 22 dicembre

Gran ritorno in tv del format prodotto da Food Media Factory e Level 33, con quattro speciali natalizi in cui i migliori pasticceri d’Italia si sfidano a suon di dolci inediti ispirati dal re delle feste: il panettone artigianale. Per la prima volta alla conduzione, Chiara Maci . Appuntamento su Sky e in streaming su NOW dal 19 al 22 dicembre, alle 17:00

Nell'incantevole cornice di Palazzo Castiglioni a Milano, la conferenza stampa ufficiale di Artisti del Panettone e dell'evento che celebra il dolce natalizio simbolo della tradizione italiana, Happy Natale Happy Panettone , annuncia la nuova edizione in arrivo con quattro speciali natalizi. Per la prima volta con la conduzione di Chiara Maci , l'appuntamento è su Sky e in streaming su NOW dal 19 al 22 dicembre, alle 17:00 . Nei quattro episodi i maestri pasticceri si cimenteranno nella preparazione di inedite ricette, tutte a tema natalizio e replicabili a casa, per ispirare i telespettatori e invitarli a creare dolci di Natale sorprendenti con ingredienti semplici e sapori della tradizione.

Chiara Maci: l'intervista

La conduttrice tv e scrittrice, per la prima volta alla guida di un programma Sky, accompagnerà gli spettatori e i pasticceri durante le preparazioni, con spunti e curiosità per realizzare un dolce natalizio a regola d’arte. In ogni puntata, il maestro Luigi Biasetto, vincitore della passata edizione di Artisti del Panettone, farà delle amichevoli incursioni, portando la sua esperienza di maitre patissier e condividendo alcuni dei suoi segreti sulla preparazione del panettone.

La tua prima volta alla conduzione di Artisti del Panettone, facile per una con le mani sempre in pasta come te.

Quando mi hanno parlato del programma, ho detto va beh…per me è semplice, è stato bellissimo incontrare i maestri pasticceri; la pasticceria fa parte della mia famiglia. Io faccio dolci tutti i santi giorni, da sola o con i bambini, per me casa è quando ti svegli con l’odore della torta che esce dal forno. Anche nella mia casa di origine è sempre stato così.





Come è andata sul set, carpito qualche segreto?

Ci siamo divertiti molto e più che carpito, ho proprio chiesto e fatto un sacco di domande ai pasticceri, uno perché sono molto curiosa e poi perché mi sono immedesimata in chi guarda e vorrebbe avere informazioni pratiche, per esempio come far gonfiare un plumcake. Il bello di questo programma è che puoi replicare tutti i dolci natalizi, e molti di riciclo, non solo il classico tiramisù, ma molti altri meno conosciuti che io ovviamente ho potuto assaggiare.



Quindi è possibile replicare una ricetta dei maestri anche per chi non è un esperto di cucina?

Sì, per esempio c’è stato Andrea Tortora che ha fatto una cake facile usando il Bimby, ha messo insieme tutti gli ingredienti, ingredienti che però tu puoi variare, e questo è il consiglio utile che ti dà un maestro: ti propone l’alternativa, se non hai una certa cosa in dispensa, puoi usarne un’altra. Sembra una stupidata, ma è fondamentale per una persona a casa.



Ma la pasticceria non era come la matematica?

Sì certo, è sicuramente scienza ed è tecnica molto più della cucina in cui puoi andare anche a sentimento, nella pasticceria occorre essere rigorosi con le dosi, non puoi sbagliarle, dall’altro lato però sugli ingredienti si può variare, sono sostituibili, puoi cambiare le farine, i grassi, usare l’olio, il burro, la margarina o lo strutto.



Cosa non può mancare nel tuo menu di Natale?

Obbligatorio il tortellino di mia nonna, da sempre, cascasse il mondo, inizia a prepararli mesi prima, noi siamo tanti in famiglia e mangiamo anche molto. Io sono campana, mio padre è leccese, mia madre è di Bologna, mia sorella vive a Treviso da una vita, e rappresentiamo tutte le nostre regioni. Facciamo il brodo di cappone, il bollito, il purè immancabile con il pollo arrosto, e il dolce da noi è a buffet.



A buffet, s’intende non solo panettone e pandoro…

Esatto, abbiamo tutto quello che ti puoi immaginare, allestiamo una tavola perpendicolare davanti a quella principale con tutte le specialità, trovi le cartellate pugliesi, tutti i lievitati, i dolci fatti in casa da mia madre, la frutta secca ricoperta di cioccolato, i torroni, gli struffoli coperti di miele. Il dolce arriva dopo il pranzo che finisce intorno alle quattro, durante la tombolata.



Un buon motivo per non perdere Artisti del panettone.

Sicuramente perché per gli appassionati di cucina ci sono tante ricette facili da replicare con ingredienti da dispensa e spezie natalizie. La cosa bella che viene fuori dal programma è che per quanto i maestri siano bravi e ad altissimi livelli, riescono a fare in poco tempo una ricetta da rifare immediatamente con quello che hai a casa, senza andare a scovare chissà quale ingrediente particolare. Secondo motivo perché ci sono io, Sky è una rete a cui tengo particolarmente, ed è bella l’alchimia che si è creata tra me e i pasticceri.