Pechino Express, le coppie viaggiano da Ras Al Khaimah ad Abu Dhabi

È il momento dell'ultimo Paese di questa lunga e affascinante avventura: per i viaggiatori, nella puntata di giovedì 5 maggio su Sky e in streaming su NOW, il tragitto da compiere sarà lungo 493 km, con l'obiettivo di raggiungere l'accesso alla Finalissima di Dubai (LO SPECIALE). Servirà mettere in gioco tutta la determinazione, dimenticando la fatica e mantenendo la curiosità e la meraviglia che scaturiscono da quei luoghi incantevoli: Victoria Cabello e Paride Vitale "I Pazzeschi", Fru e Aurora Leone "Gli Sciacalli", Nikita Pelizon e Helena Prestes "Italia-Brasile" e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni "Mamma e Figlia" daranno il massimo per contendersi l'ambito posto alla tappa finale. A pochi chilometri dalla meta, i concorrenti vedono avvicinarsi il traguardo e la competizione diventa sempre più agguerrita lungo il viaggio di Pechino Express, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia.

le anticipazioni della penultima tappa approfondimento “Pechino Express” su Sky, le coppie si raccontano. VIDEO Partiti tra canti tradizionali da Ras Al Khaimah, i concorrenti – nell’episodio di giovedì 5 maggio, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go - giungeranno ad Abu Dhabi dopo aver affrontato una prova mozzafiato a Jebel Jais, la montagna più alta degli Emirati Arabi, e una di intensa fatica al villaggio fantasma di Al Madam, abbandonato dai propri abitanti e oramai ricoperto di sabbia. Poi ancora le 147mila palme e gli affascinanti dromedari di Al Ain Oasis, un’avventurosa visita al National Park vicino all’Eastern Mangroves Promenade nella Capitale e un’esilarante partita di calcio sulla spiaggia di Abu Dhabi, dove ad attenderli ci sarà la nona e penultima meta di questa edizione. Come sempre saranno molteplici le occasioni per scoprire e godere dei meravigliosi paesaggi che questi territori regalano, per fare conoscenza delle popolazioni locali e delle loro usanze, per assaporare le delizie della gastronomia tradizionale. Il tutto seguendo la vigile guida e i consigli di Costantino Della Gherardesca, tornato al timone, e di Enzo Miccio, entrambi pronti a sostenere i concorrenti e a spronarli a dare il massimo. Una volta giunti a destinazione sarà l’immancabile busta nera, custodita per l’intera tappa da “Italia-Brasile”, le vincitrici della scorsa puntata, a decretare l’eliminazione o meno di una delle due ultime coppie arrivate. Chi volerà in Finale e proseguirà così il percorso negli Emirati Arabi verso Dubai, l’ultima meta di questa stagione? La coppia che arriverà per prima, come sempre, contribuirà al montepremi finale, che verrà interamente devoluto a sostegno di una ONG che con i suoi volontari opera nei Paesi visitati nel corso di questa edizione. La strada da compiere sulla Rotta dei Sultani di Pechino Express sorriderà solamente a chi saprà viaggiare e destreggiarsi tra le prove più ardue di questa affascinante avventura: ora che il traguardo è vicinissimo, la voglia di saltare su quel tappeto rosso è tantissima.

