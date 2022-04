Pechino Express, le coppie arrivano in Uzbekistan. Anticipazioni

Le sette coppie di viaggiatori rimaste in gara approdano nelle terre dell’ Uzbekistan , un Paese poco conosciuto ai nostri occhi ma incredibile, che sarà capace di riservare sorprese e stupore ai concorrenti in marcia sulla Rotta dei Sultani . L'appuntamento con Pechino Express, è tutti giovedì, su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Ancora in gara per gli 86 km che compongono questa quinta puntata Barbascura X e Andrea Boscherini “ Gli Scienziati ”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “ I Fidanzatini ”, Victoria Cabello e Paride Vitale “ I Pazzeschi ”, Fru e Aurora Leone “ Gli Sciacalli ”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “ Italia-Brasile ”, Bugo e Cristian Dondi “ Gli Indipendenti ” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “ Mamma e Figlia . Lasciata la Turchia e approdate in Uzbekistan, le coppie continuano così a macinare i 7000 km del viaggio di Pechino Express - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – che a seguire toccherà anche le terre della Giordania e degli Emirati Arabi , fino alla finale a Dubai .

Benvenuti in Uzbekistan! Nel nuovo appuntamento - giovedì 7 aprile su Sky e in streaming su NOW - di “ Pechino Express ”, le sette coppie di viaggiatori rimaste in gara approdano nelle terre dell’ Uzbekistan , un Paese poco conosciuto ai nostri occhi ma incredibile, che sarà capace di riservare sorprese e stupore ai concorrenti in marcia sulla Rotta dei Sultani ( LO SPECIALE ).

Per la prima tappa in un nuovo Paese tutto da esplorare - attesa per giovedì 7 aprile alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go - i viaggiatori entreranno da subito in contatto con la cultura e le tradizioni locali, nel modo più autentico. Il tragitto per loro prevede la partenza dalla fortezza Ayaz Qala nel deserto di Kyzylkum, fino a Khiva dove i più veloci affronteranno la prima prova vantaggio della stagione, e le coppie in gara arriveranno fino alla Kuhna Ark Citadel.

In questo percorso impareranno ad apprezzare il cibo locale e le danze tradizionali, ma anche le eccellenze scientifiche e quelle commerciali di un Paese al centro dell’antica Via della Seta. Non mancheranno passaggi su mezzi di trasporto inusuali, risate ma anche momenti di scontro sia all’interno delle coppie che tra le diverse squadre: ci saranno delle nuove sfide per tutti. Solo alla fine scopriremo chi arriverà per primo al traguardo di puntata, contribuendo così al montepremi finale, interamente devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione, chi si sarà guadagnato il diritto di continuare l’incredibile viaggio di Pechino Express e chi invece dovrà tornare in Italia.

Per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte, durante il viaggio, registrato lo scorso autunno, è stato rispettato un rigido protocollo COVID, definito per il programma secondo le norme vigenti al momento della registrazione.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo degli episodi di “Pechino Express” Menarini Sustenium, Tissot, WeRoad.

WeRoad, il brand adventure travel più amato dai millennial, è Official Travel Partner dello show. Grazie a WeRoad, Pechino Express entra nella community di viaggiatori più grande d'Europa. Durante tutta la durata del programma, WeRoad intratterrà i suoi utenti con originali contenuti Instagram e TikTok a tema Pechino Express e lancerà un'esclusiva linea di viaggi WeRoad inspired by Pechino Express, dedicata a tutti gli amanti dei viaggi zaino in spalla, di Pechino Express e di WeRoad.

RTL 102.5 è la radio di Pechino Express.

Per scoprire tutte le curiosità e gli approfondimenti della nuova edizione di Pechino Express è on line il nuovo sito ufficiale pechinoexpress.sky.it, dove sarà anche possibile partecipare ad un imperdibile concorso per vincere un voucher WeRoad.