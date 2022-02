Gli aspiranti chef hanno fatto i conti con una nuova Mistery Box che li ha visti replicare il loro piatto peggiore, tutti hanno dimostrato di essere migliorati. Ma uno di loro, sul finale, ha dovuto lasciare per sempre la gara in una puntata emozionante giocata nel ristorante tre stelle Michelin della famiglia Cerea, alla presenza del campione Berrettini. L'appuntamento con la finale di MasterChef è giovedì 3 marzo alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, disponibile anche on demand e su Sky Go