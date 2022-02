Gli aspiranti chef affrontano una nuova Golden Mistery Box in compagnia del famoso critico gastronomico mascherato: Valerio Massimo Visentin. A lasciare la gara prima del rush finale, sono stati altri due concorrenti. L'appuntamento con MasterChef è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, disponibile anche on demand e su Sky Go