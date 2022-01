MasterChef 11, le scelte del cuore e la doppia eliminazione. FOTO

Alla scoperta delle proprie radici e della cucina povera, i giudici presentano agli aspiranti chef una Mistery Box "delle origini". Dopo aver raccontato la loro storia nel piatto, i concorrenti fanno i conti con l'Invention Test che vede la prima eliminazione della serata. Il viaggio prosegue nella Val di Sole per la prova in esterna. Al rientro, la Masterclass affronta un Pressure Test "creativo" che vede la seconda eliminazione. "Non basta usare il cuore, occorre tecnica e cervello" - parola di Cannavacciuolo