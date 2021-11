X Factor, le assegnazioni dei giudici per il quarto Live

Dopo la doppia eliminazione che ha visto uscire di scena Vale LP e i Karakaz nel corso della terza puntata di XF2021, la gara continua sempre ad alta tensione. Scopri quali sono i brani che ascolteremo giovedì 18 novembre alle 21.15 in diretta su Sky Uno, sempre disponibile on Demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now

Dopo una terza puntata da brivido che ha visto l'uscita di scena di Vale LP e dei Karakaz, rispettivamente dei roster di Emma ed Hell Raton in una doppia eliminazione tesissima, lo show di Sky prodotto da Fremantle, entra sempre più nel vivo. E mentre Le Endrigo e Nika Paris, risultano essere i talenti meno votati del terzo Live di X Factor 2021 (RIVEDI LA PUNTATA), tutto è pronto per un quarto accesissimo Live in cui tutt'e nove i concorrenti daranno il proprio meglio sotto la guida dei giudici. Sul palco di XF ascolteremo delle bellissime cover di grandi artisti italiani e internazionali, da Lucio Dalla a Elisa, dai Clash ai Pixies passando da Renato Zero, Lucio Battisti, Interpol, Indila e Rosalìa. Scopri quali nei video in testa e in fondo a questo articolo.