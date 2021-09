8/14 ©Getty

Alessandro Siani ha raccontato di come gli è stata fatta la proposta da parte di Antonio Ricci: "Mi ha fatto contattare dal Gabibbo in persona, che mi ha lasciato un vocale di 10 minuti!". Celebre attore di Benvenuti al Sud diretto da Luca Miniero, nonché regista e protagonista di film amatissimi dal grande pubblico come Il principe abusivo, Si accettano miracoli, Mister Felicità e Il giorno più bello del mondo, l'amatissimo volto del cinema nostrano ha accettato con entusiasmo.