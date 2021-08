Vanessa Incontrada e Alessandro Siani condurranno Striscia la Notizia

Le parole di Siani e Incontrada

Alessandro Siani ha raccontato di come gli è stata fatta la proposta da parte di Antonio Ricci: "Mi ha fatto contattare dal Gabibbo in persona, che mi ha lasciato un vocale di 10 minuti!"



Celebre attore di Benvenuti al Sud diretto da Luca Miniero, nonché regista e protagonista di film amatissimi dal grande pubblico come Il principe abusivo, Si accettano miracoli, Mister Felicità e Il giorno più bello del mondo, l'amatissimo volto del cinema nostrano ha accettato con entusiasmo.



“Quando ho detto a mia mamma che sarei andato in TV mi ha risposto: Ma perché sei un virologo???. In questi anni spesso Antonio mi provocava nel tentativo di farmi sedere dietro al bancone più famoso d’Italia, consapevole dei miei impegni al cinema e a teatro continuava a stuzzicarmi come solo lui sa fare. Poi quest’anno la svolta. Mi ha fatto contattare dal Gabibbo in persona che mi ha lasciato un vocale di 10 minuti!!!", ha dichiarato Siani.



Aggiungendo che, tra i motivi che hanno decretato il suo sonoro sì in risposta alla proposta di Ricci, ci sarebbe proprio quello di poter condividere la conduzione con lei, la straordinaria Vanessa Incontrada.



"Mi ha parlato della presenza della talentuosissima e bellissima Vanessa Incontrada. Degli sberleffi, delle inchieste e degli smascheramenti che stanno preparando. E mi ha detto che sa che festeggio i miei 25 anni di carriera e condividerli con la famiglia di Striscia poteva essere un gran bel regalo!”, queste le parole dell'attore.



Non da meno è la sua collega e adesso "partner di bancone".

"Sono entusiasta e contenta di entrare a far parte della grande famiglia di Striscia la Notizia. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e soprattutto di condividere con Alessandro Siani il 'bancone' più famoso d’Italia!”, ha affermato con quel suo inconfondibile dolcissimo sorriso Vanessa Incontrada.