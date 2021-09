Ogni lunedì alle 21.15 su Sky Uno l'appuntamento è con la seconda stagione di America’s Got Talent The Champions. Il format nato da un’idea di Simon Cowell, vede sfidarsi puntata dopo puntata, 10 dei più talentuosi e favoriti concorrenti dei concorsi "AGT" e "Got Talent" di tutto il mondo. La fotogallery