America’s Got Talent The Champions al via su Sky Uno

Dopo il successo di America’s Got Talent, arriva in prima TV assoluta su Sky Uno America’s Got Talent The Champions S.2. Appuntamento dal 9 agosto ogni lunedì alle 21.15.

Dal 9 agosto, ogni lunedì alle 21.15, su Sky Uno l’appuntamento è con America’s Got Talent The Champions S.2. La gara presentata dalla star Terry Crews di "Brooklyn Nine- Nine", vede tra i giudici il produttore discografico britannico Simon Cowell, la supermodella Heidi Klum, la cantante Alesha Dixon e l’attore e conduttore canadese Howie Mandel.

Il format nato da un’idea di Simon Cowell, vede sfidarsi puntata dopo puntata, 10 dei più talentuosi e favoriti concorrenti dei concorsi "AGT" e "Got Talent" di tutto il mondo. Solo quattro di loro si avvicineranno al sogno: due saranno votati da un panel di "AGT" Superfans, uno sarà la scelta dei giudici, ed uno riceverà un Golden Buzzer. L’ultima sera il campione sarà incoronato sul palco davanti ai giudici e ospiti davvero speciali.

Come per “Got Talent”, anche ad America’s Got Talent The Champions i giudici daranno il loro giudizio sulle esibizioni, indicando la più interessante ed interrompendo la performance meno convincente.

Al termine di tutte le esibizioni, una giuria di 50 votanti soprannominata la giuria "Superfans", determina chi tra i dieci concorrenti si assicura un posto nella fase successiva. Oltre al voto, i partecipanti possono avanzare ricevendo un Golden Buzzer da uno dei giudici o dall'ospite. Infine nella finale, il pannello Superfans decide chi tra i talentuosi vince la competizione.