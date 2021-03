Costantino Della Gherardesca, ospite d'eccezione a Family Food Fight

Costantino della Gherardesca affiancherà la speciale “ famiglia allargata ” in giuria, cioè Lidia e Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. Family Food Fight ti aspetta tutti i giovedì sera su Sky Uno

Nel corso della seconda puntata di Family Food Fight (VAI ALLO SPECIALE) in cui vedremo sfidarsi ai fornelli le sei famiglie di professionisti, gestori di ristoranti, agriturismi e trattorie sparsi sul territorio nazionale, ad allietare la gara ci sarà un ospite speciale: Costantino della Gherardesca. Sarà proprio lui ad affiancare la speciale “famiglia allargata” in giuria per giudicare se i piatti proposti dai team saranno davvero capaci di riportarli negli anni Ottanta.Tutto ciò perché il viaggio indietro nel tempo ci porterà a quegli indimenticati anni.

Family Food Fight 2, i concorrenti delle 6 famiglie in gara. FOTO