"The Royals - Vizi e virtù a corte", in arrivo su Sky Uno

Arriva il programma che racconta le vite dei principali protagonisti delle Nobili Casate Europee, una mini-serie di 5 puntate, ciascuna dedicata a un tema specifico. da non perdere. L'appuntamento è su Sky Uno dal 2 luglio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Al timone di The Royals ci sono Costantino della Gherardesc a e, grazie all’archivio AP/LaPresse, Luisa Ciuni , giornalista e scrittrice specializzata in “Affari Reali”, che guiderà il pubblico dentro storie fiabesche e storie pruriginose.

Kate Middleton, la più amata del reame

A svelare con tono ironico e tagliente, istituzionale e rassicurante, tutto ciò che si conosce delle virtù e dei vizi delle principali teste coronate di tutto il mondo sarà Luisa Ciuni, mentre tutto ciò che invece non si conosce, e le voci di corridoio che escono dai Palazzi Reali verrà raccontato da Costantino. Le sue incursioni apriranno, per opposizione o contiguità, delle finestre di contenuto che sveleranno i dietro le quinte e i non detti dei principali fatti raccontati dall'esperta. Il tono sarà quello sarcastico e confidenziale che abbiamo imparato ad amare nel corso della sua carriera.

A chiudere il cerchio delle talking heads, The Royals prevede la presenza di numerosi commentatori ed esperti, che contribuiranno a svelare i temi di puntata da ogni angolatura possibile.