MasterChef Italia 10: cos'è successo nella terza puntata

Dopo l'eliminazione della scorsa settimana (MasterChef Italia 10: eliminata Camilla. Ecco cos'è successo ieri sera) , prende il via la competizione vera e propria per i venti concorrenti della MasterClass ( FOTO DELLA PUNTATA ). Francesco è il peggiore dell’Invention Test ed è eliminato; Giuseppe è vittima del primo Pressure Test di MasterChef 10 ( LO SPECIALE ) .

Federica fa un passo falso: sceglie per sé la figata che prepara con della ricciola, dando vita ad una ricetta dai sapori “sproporzionati”. La prova si rivela un boomerang anche per Sedighe, Francesco, Jia bi e Monir, che mostra ancora una volta di avere molte idee ma poco chiare. Eduard propone dei buoni sapori ma un piatto brutto da vedere, Antonio lascia le spine nella sua triglia, Valeria sbaglia la pulizia delle cervella, Marco e Giuseppe cottura e impiattamento. Mentre Maxwell si fa prendere dalla confusione e Azzurra dosa male l'asprezza della pompìa, che sovrasta ogni altro ingrediente della sua preparazione, Alessandra e Igor fanno un buon lavoro. Anche Irish la spunta mostrando "chiarezza, decisione e competenza", Cristiano azzecca l'utilizzo della ciuiga, Irene si commuove e colpisce la giuria con il suo piatto. Superano l'Invention Test anche Ilda e Aquila , insieme a Daiana che fa bene ma deve osare di più.

La prova in esterna di MasterChef 10

È Crespi d'Adda, in provincia di Bergamo, a fare da sfondo alla prima prova in esterna della decima edizione del cooking show di Sky. Nei mesi di lockdown il delivery food è stato protagonista sulle tavole degli italiani, così MasterChef 10 chiede ai concorrenti di preparare un menù da asporto per le famiglie della zona. Valeria guida la brigata rossa insieme a Cristiano, Giuseppe, Aquila, Alessandra, Azzurra, Monir, Irene, Ilda, incontrando qualche difficoltà nella gestione delle comande; alla guida dei blu c’è Irish, che supera la prova con qualche difficoltà insieme ad Antonio, Federica, Jia bi, Igor, Daiana, Marco, Eduard, Sedighe e Maxwell. La squadra dei blu ha la meglio per una manciata di punti e tutti i componenti volano in balconata.

Pressure Test: eliminato Giuseppe

I concorrenti usciti sconfitti dalla prova in esterna devono preparare un piatto gourmet che abbia la banana per protagonista. C'è chi azzarda accostamenti con carne e pesce, altri si dedicano ai primi piatti, qualcuno ci prova con il dolce. Il piatto peggio riuscito è quello di Giuseppe: l’idraulico dallo stile anni Settanta è eliminato dalla gara. Nella MasterClass rimangono in 18 a contendersi la finale.

