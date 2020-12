Stasera MasterChef, tutte le anticipazioni della seconda puntata

Dopo l’applauditissimo esordio, stasera giovedì 24 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), i giudici sceglieranno i protagonisti della nuova Masterclass, prima di dare poi il via ufficiale alla gara



Condividi:

Cinque grembiuli bianchi già assegnati, restano ancora tanti grembiuli grigi da trasformare in bianchi per accedere così, ufficialmente, alla Masterclass (VAI ALLO SPECIALE). Dopo la prima fase dei Live Cooking, in cui avevano convinto senza però ottenere l’unanimità dai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, gli aspiranti concorrenti di MasterChef Italia affrontano stasera, alle 21.15 su Sky e NOW TV, le Sfide: o dentro o fuori, senza possibilità di appello, per dimostrare di meritare il tanto ambito grembiule bianco con il proprio nome cucito sopra, a rappresentare la conquista di uno dei posti all’interno della classe di quest’anno. Dopo l’applauditissimo esordio (in termini di ascolto, il migliore delle ultime 5 edizioni), nel secondo appuntamento con il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy i giudici sceglieranno i protagonisti della nuova Masterclass, prima di dare poi il via ufficiale alla gara.

approfondimento MasterChef Italia 10: cos'è successo nella prima puntata Saranno 21 gli aspiranti chef che combatteranno per guadagnare il titolo di decimo Masterchef italiano: i 16 posti ancora liberi saranno assegnati tra i 28 grembiuli grigi emersi dopo la prima fase – quelli che avevano ottenuto solo due sì e quelli che ne avevano ricevuto uno ma con la firma del giudice favorevole, disposto a “metterci la faccia”. Ad attenderli ci saranno Ilda, Alessandra, Irish, Azzurra e Antonio che, ottenendo 3 sì durante i Live Cooking, sono già entrati nelle cucine di MasterChef Italia.

approfondimento MasterChef 10: i momenti clou della prima puntata. FOTO Ma per i cuochi amatoriali, la gioia dell’ingresso nella classe di quest’anno durerà poco. I tre giudici li sottoporranno subito, infatti, a una prova complessa che li obbligherà a mettersi in discussione e ad abbandonare le loro sicurezze. La prima Mystery Box di quest’anno sarà incentrata sul colore nero, lo stesso colore del grembiule che attende i peggiori di questa prima sfida: se i migliori potranno subito salire in balconata, per tutti gli altri arriverà il primo, temutissimo, Pressure Test di stagione, che decreterà anche il primo eliminato.