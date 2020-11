Chi è Salvatore Tassa, ospite stasera ad Antonino Chef Academy

Le lezioni nell’Accademia di Chef Antonino Cannavacciuolo ( VAI ALLO SPECIALE ) arrivano alla metà del percorso didattico: martedì 10 novembre, su Sky e NOW TV c’è il terzo appuntamento con ANTONINO CHEF ACADEMY ( LE ANTICIPAZIONI ) . Per l’occasione, arriverà in aula Salvatore Tassa , Chef dall’esperienza trentennale, ora nelle cucine de Le Colline Ciociare di Acuto (Frosinone), un autodidatta che ha rilevato la trattoria di famiglia trasformandola in un ristorante da una stella Michelin le cui parole-chiave sono sostenibilità, tutela della natura e interpretazione del territorio , nella scelta degli ingredienti ma anche nell’approccio al lavoro e nell’abolizione di plastiche, sottovuoto e prodotti artificiali.

chi è salvatore tassa

Innanzitutto bisogna subito mettere in chiaro che Salvatore Tassa è un autodidatta a cui non piace essere chiamato chef, preferisce di gran lunga essere definito un "libero cuciniere" e già da questa prima informazione, possiamo intuire che stiamo parlando di un uomo che non ama le definizioni, le etichette e tantomeno i confini. Sopratutto quando si tratta di cibo. Sperimentatore eccentrico porta avanti il concetto di sostenibilità; avido e appassionato lettore della letteratura francese di settore ("ho conosciuto la ristorazione attraverso il racconto dei cuochi e la loro parola scritta"), sintetizza con parole molto semplici sua filosofia: "La cucina come impegno del naturale, dell’essenza dell’uomo come essere libero e provocatore di nuove tradizioni. "La mia cucina cammina nei sentieri tracciati dalla natura, attraversa in essa le sue essenzialità, i suoi colori, i suoi suoni…I miei piatti sono l’espressione di ciò che mi rimane addosso nel camminare in questi sentieri…". Una vera scoperta, che parla di libertà ed esperienza.

Le colline ciociare





E' il nome del suo ristorante una stella Michelin ad Acuto in provincia di Frosinone che offre esclusivamente due menù degustazione: I Classici, dedicato ai piatti che hanno segnato negli anni la storia delle Colline Ciociare ed uno in continua evoluzione e che rappresenta lo studio costante del maestro sui temi cardine della sua cucina, privilegiando su tutti l’ecosostenibilità, la territorialità e la stagionalità. Menù che solo a leggerli mettono l'acquolina in bocca.