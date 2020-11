Antonino Chef Academy, tra la cucina francese e il Duomo di Milano

Le lezioni nell’Accademia di Chef Antonino Cannavacciuolo (VAI ALLO SPECIALE) arrivano alla metà del percorso didattico: martedì 10 novembre, su Sky e NOW TV c’è il terzo appuntamento. Nella produzione originale Endemol Shine Italy per Sky, sono otto gli studenti ancora in gara e presenti in Aula per seguire le lezioni del professore Cannavacciuolo – sempre affiancato dal fedelissimo sous chef Simone Corbo – e apprendere, da queste, preziosi consigli, con l’obiettivo di essere il vincitore di questa edizione e conquistare così un posto nella brigata di Villa Crespi. Nel test sulle tecniche di cucina, i ragazzi si confrontano con la cucina francese e devono replicare un piatto mostrato dallo chef: la zuppa di crostacei in crosta di sesamo. La prova si rivelerà più difficile del previsto, diventando un vero ostacolo per molti degli allievi della classe. A seguire, nel test fuori sede, i ragazzi questa volta dovranno vestire i panni dei bartender: ospitati dalla Terrazza 21, in Piazza del Duomo a Milano, e in compagnia di Cinzia Ferro, una delle migliori barlady d’Italia, i giovani cuochi dovranno dimostrare di essere in grado di preparare dei cocktail sorprendenti e di saperli abbinarli a degli originali stuzzichini di accompagnamento.