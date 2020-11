Chi è la Chef Elsa Viana, ospite stasera ad Antonino Chef Academy

La Chef dell'Angola è l'ospite della seconda puntata di ANTONINO CHEF ACADEMY in onda ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV

Una grande sorpresa è attesa per il test di approfondimento quando si presenterà in aula Elsa Viana, tra le più apprezzate chef africane, la cui cucina è un mix di tutte le incredibili esperienze che ha vissuto ai quattro lati del pianeta, dall’Angola dove è nata (da padre portoghese e madre angolana) fino ai viaggi compiuti in tutto il mondo e che oggi le consentono di parlare sei lingue. Chef Viana attualmente dirige una società di catering e personal chef operativa in tutta Europa ed è ambasciatrice della cucina angolana nel mondo. Nella prova studiata per Antonino Chef Academy la seguiremo mentre accompagna i giovanissimi cuochi in un viaggio nel mondo, usando alcuni ingredienti africani uniti allo stile di cucina di ciascun allievo.