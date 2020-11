Antonino Chef Academy, le anticipazioni della seconda puntata

Nel secondo ciclo didattico guidato da Chef Antonino ci imbatteremo in frattaglie e cotture ancestrali; poi un viaggio nel mondo con Chef Elsa Viana. Appuntamento ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e sempre disponibile on demand , visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV

Il primo ciclo didattico del programma, produzione originale Endemol Shine Italy per Sky , si era chiuso col colpo di scena dell’ingresso a sorpresa di un nuovo studente, Matteo Corridori , che per entrare in Accademia deve però sfidare uno degli allievi già presenti, Giulia Bianchi, ultima in classifica al termine del primo appuntamento. A seguire, gli studenti in gara avranno a che fare con il “ quinto quarto ”, le cosiddette frattaglie: a loro il compito di valorizzare elementi che potrebbero essere considerati degli scarti. Nel test fuori sede, invece, i cuochi si metteranno alla prova con l'accensione del fuoco e le cotture ancestrali, creando anche una griglia con le proprie mani.

Per il test di approfondimento, infine, arriverà in Aula una grande ospite: Elsa Viana, tra le più apprezzate chef africane, la cui cucina è un mix di tutte le incredibili esperienze che ha vissuto ai quattro lati del pianeta, dall’Angola dove è nata – da padre portoghese e madre angolana – fino ai viaggi compiuti in tutto il mondo (parla fluentemente 6 lingue). Chef Viana ora dirige una società di catering e personal chef operativa in tutta Europa ed è ambasciatrice della cucina angolana nel mondo; nella prova che la vedrà affiancare Chef Cannavacciuolo, porterà i giovanissimi cuochi a fare un vero viaggio nel mondo, usando alcuni ingredienti africani uniti allo stile di cucina di ciascun allievo. Al termine del ciclo didattico, lo studente con la somma dei voti più bassa dovrà lasciare l'Accademia; per gli altri, invece, continuerà il percorso che per uno di loro culminerà nella conquista dell’ambitissimo posto ai fornelli della celebre cucina di Villa Crespi, ristorante stellato dello stesso Cannavacciuolo. Le prove di ANTONINO CHEF ACADEMY continuano, con Antonino Cannavacciuolo sempre affiancato dal fedelissimo sous chef Simone Corbo, ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV.



Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della normativa relativa alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e delle direttive previste dal Protocollo condiviso per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo del 07/07/2020.