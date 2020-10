THE ROAD TO X FACTOR, scopri come i concorrenti si preparano ai Live

In attesa dei Live di domani, stasera ti aspetta in prima visione una puntata speciale, quella delle Artist Proposition dei ragazzi che si preparano al loro debutto in diretta sul palco di XF2020. L'appuntamento è alle 21.15 su Sky Uno. Il video

Ci siamo quasi, è solo una questione di ore e finalmente il momento tanto atteso dai dodici talenti in gara, è arrivato, domani, giovedì 29 ottobre li vedremo in diretta salire sul palco del talent show (VAI ALLO SPECIALE DI XF2020) più amato del piccolo schermo. E la sfida potrà ufficialmente entrare nel vivo. Sono sette le serate di grande musica live per scegliere il vincitore, un percorso nel quale ogni giudice sarà come di consueto affiancato da un producer, insieme ogni settimana sceglieranno e assegneranno i brani ai ragazzi in gara, prepareranno con loro le performance in sala prove e le affineranno per arrivare al Live del giovedì sera.

X FACTOR 2020 – THE ROAD TO X FACTOR approfondimento X Factor 2020, iniziano i live: la prima puntata sarà di soli inediti Nell'attesa che il sipario si apra e lo spettacolo cominci, siamo andati dietro le quinte per scoprire come, terminata la fase delle selezioni, gli aspiranti cantanti che hanno conquistato i giudici Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli, si preparano agli attesissimi live. Nella puntata speciale “X Factor 2020 – The road to X Factor”, dedicata alle Artist Proposition, capiremo come e con quali modalità i concorrenti, i loro giudici e i vocal coach si stanno muovendo per il gran debutto di domani sera. Come abbiamo già avuto modo di vedere nelle puntate del Daily, la vita dei ragazzi tra un giovedì e l'altro è fatta di duro lavoro, ma anche di momenti di svago. Il Loft è un ambiente del programma dove si fa musica, si lavora e si incontrano i giudici. Per avere un assaggio della preparazione, dei brief e delle prove in sala, non resta che sintonizzarsi stasera alle 21.15 su Sky Uno. La concentrazione sugli inediti è massima, nella prima puntata infatti i dodici talenti canteranno solo brani originali.

X FACTOR MIXTAPE 2020 L'album con i brani originali dei 12 concorrenti è pronto! Sin dalle battute iniziali, quest’anno X Factor ha lasciato ampio spazio ai pezzi originali composti dai ragazzi. In continuità con questo, già nel corso della prima puntata dei Live, giovedì 29 ottobre, i 12 concorrenti ufficialmente in gara proporranno i loro brani originali, che poi troveranno spazio dal giorno dopo, venerdì 30 ottobre, nell’album X FACTOR MIXTAPE 2020 (Sony Music Italy). Un progetto alla scoperta di nuovi orizzonti musicali, già disponibile in pre-save al link https://forms.sonymusicfans.com/campaign/xfactor-mixtape/.