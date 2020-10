Dalla serie “Monstershop” alle mascherine. IL VIDEO

Il cast della serie è protagonista di una clip per invitare i ragazzi ad indossare la mascherina. La seconda stagione di “Monstershop” sarà in onda con i primi due episodi in anteprima nel giorno di Halloween per partire dal 9 novembre su DeAKids

DeAKids, il canale in esclusiva su Sky visibile ai canali 601 e 602, manderà in onda da domenica 18 ottobre, una clip in rotazione nel palinsesto per invitare i ragazzi a casa ad indossare la mascherina: protagonisti del video saranno gli attori della serie “Monstershop”, Matteo Cremona Marco Falatti e Celeste Gugliandolo, beniamini dei più piccoli.