4 Ristoranti in Lunigiana: Trattoria Quinta Terra

Silvana è la proprietaria del Castello di Pontebosio - Ristorante La Corte. L’ha acquistato e ristrutturato a suo gusto, facendo un lavoro a dir poco mastodontico di arredo e design. All’interno del bellissimo boutique hotel che è oggi, ha aperto due anni fa il Ristorante La Corte insieme allo chef Antonio Morelli. Il motto di Silvana è “se ci credi, ci riesci”. Potrebbe sembrare snob, in molti la chiamano “la marchesa”, ma in realtà è una persona molto pratica e alla mano, si butta a capofitto in tutto ed è una vera stacanovista.

La location si trova in un piccolo borgo, Pontebosio - Licciana Nardi, di soli trenta abitanti. Il ristorante è aperto da due anni ed è elegante e personale, rispecchia Silvana. L’atmosfera è sì elegante, ma anche accogliente. Le tovaglie e le sedie sono sulle tonalità del lilla, viola.