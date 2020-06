4 Ristoranti: Borghese e i migliori ristoranti della Lunigiana

Per l’ultima puntata 4 Ristoranti approda in Lunigiana, una terra di confine a metà tra la Liguria e la Toscana dove sorgono alcuni dei borghi più belli d’Italia

4 Ristoranti con Alessandro Borghese ci porta in Lunigiana, a metà strada tra Toscana e Liguria. Proprio qui, arroccati sulle dolci colline sorgono alcuni dei borghi più belli d’Italia, luoghi magici dove vivono famiglie che portano avanti tradizioni culinarie che comprendono le regioni circostanti. Panigacci, sgabei, testaroli al pesto sono solo alcuni dei piatti dal sapore unico che Silvana, Luca, Francesca e Jonathan presenteranno allo Chef giramondo per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante in un borgo della Lunigiana.

Agriturismo Cà Vidè

Francesca è la proprietaria, insieme a sua sorella Sara, dell’Agriturismo Cà Vidè che si trova all’interno del piccolo borgo di Caprognano. Francesca si occupa della sala mentre sua sorella Sara è in cucina. Verdure, olio e vino sono solo alcuni dei prodotti che le due sorelle producono nel loro agriturismo. Durante l’ispezione gli ospiti notano subito un ambiente accogliente che ha il profumo di casa. In cucina Alessandro Borghese assiste alla preparazione degli sgabei, piatto oggetto di bonus in questa puntata. L’autenticità e l’atmosfera avvolgente di Cà Vidè sembra convincere i ristoratori che una volta a tavola ordinano: salumi e formaggi della Lunigiana con sgabei, crema di ceci con pancetta croccante, gnocchi di castagna con ragù di papera, crepes con besciamella di ortica, pollo, zuppa frantoiana, coniglio fritto e faraona. La grande qualità delle materie prime e la cucina semplice di Cà Vidè fanno totalizzare a Francesca 77 punti: 6 alla location per Luca, 7 al servizio per Jonathan, 6 al menu e 4 al conto per Francesca.

Trattoria Quinta Terra

Jonathan è uno chef autodidatta che propone ai suoi clienti un’idea tutta nuova di cucina del territorio. Il suo ristorante, che si trova nel borgo di Fosdinovo, ha tra gli obiettivi quello di rilanciare questo territorio bellissimo quanto sottovalutato. Circondato da mare e montagne, il borgo di Fosdinovo è un vero fiore all’occhiello che conta soli 300 abitanti. Nella cucina di Jonathan Alessandro Borghese assiste alla preparazione degli sgabei, mentre come sempre gli ospiti giudicano l’ambiente della sala. La rustica location ai piedi del castello sembra mettere tutti d’accordo, anche a tavola. Verze ripiene, tortelli al ragù, lasagne bastarde con crema di ricotta e porri, filetto di maiale, insalata di coniglio all’aceto balsamico, baccalà in umido e polenta di castagno, sgabei e coniglio fritto con carciofi sono i piatti richiesti dai ristoratori. La cena tradizionale e nostalgica di Jonathan insieme all’ambiente accogliente e rustico gli fanno guadagnare ben 76 punti: 7 alla location e 6 al servizio per Silvana, 7 al menu per Luca e 7 al conto per Francesca.