Epcc Live, Cesare Cremonini canta “I love you” in dialetto bolognese

EPCC Live, ospiti di Alessandro Cesare Cremonini e Luciana Littizzetto

Nel corso della serata il conduttore e Cesare Cremonini (Scopri quanto conosci Cesare Cremonini, ospite a EPCC. QUIZ) che hanno entrambi compiuto 40 anni proprio di recente, si sono prestati per un video sociale in cui spiegano che la sorpresa più bella a quarant'anni è “non avere sorprese”, la gag finisce con una pubblicità progresso, EPCC per il sociale: un video scherzoso che invita gli uomini a fare controlli dopo i 40, dato che solo il 15% lo fa (contro l'oltre 50% delle donne). Il cantante, oltre che della sua età e del suo peso aumentato di 4kg durante la pandemia (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE), ci ha parlato di crescentina, crescione, gnocco fritto, piada, per deliziarci infine con la versione in dialetto emiliano di "I Love You" accompagnato dagli Street Clerks. Sulle note di "At Voi Ben" coinvolge Cattelan e tutto lo studio. Tra l’altro lo stesso Cremonini ci racconta un aneddoto sul "Il Resto del Carlino” e spiega che anni fa la testata numero uno di Bologna e dintorni gli ha chiesto di pubblicare i testi delle sue canzoni. Temeva che gli anziani che parlano solo in dialetto non li avrebbero capiti e allora li hanno tradotti in emiliano.