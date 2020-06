Programmi TV da non perdere stasera, sabato 13 giugno

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese Kitchen Sound Menù - 1ª TV, ore 12:15 Sky Uno

La puntata del sabato di “Kitchen Sound” è un vero e proprio menù con il meglio della settimana appena trascorsa. Il programma con le ricette di Alessandro Borghese a ritmo di musica.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (replica), ore 21:15 Sky Uno

Su Sky Uno alle 21:15 va in onda “4 ristoranti” (replica dell’ultima puntata). Alessandro Borghese arriva in Carnia, zona pedemontana del Friuli Venezia Giulia. Paola, Federico, Alessandro e Sara presentano i menù per conquistare il palato dello chef.

Menendez - una strage di famiglia, ore 21:15 Crime Investigation

Film thriller del 2017 per la regia di Fenton Bailey, con Courtney Love e Nico Tortorella. Nel 1993, l'America viene sconvolta da un efferato delitto: Erik e Joseph Menendez, due fratelli di una benestante famiglia di Beverly Hills, vengono accusati dell'omicidio dei genitori.

Pepe Mujica - Una vita suprema - 1ª TV, ore 21:15 Sky Arte

Attivista, politico, guerrigliero orgoglioso del proprio passato e sognatore. El Pepe è diventato il presidente dell'Uruguay restando sempre fedele ai suoi ideali.

Arrivano i mostri, ore 21:00 Blaze

Su Blaze “Arrivano i mostri”. Stagione 1, episodio 3 “I giganti” - Dai ciclopi della mitologia greca a Golia nella Bibbia, i racconti su creature gigantesche sono numerosi. Nuove prove potrebbero svelare la verità sui giganti più famosi della storia.

Malattie imbarazzanti, ore 21:00 Lei

Stagione 7, episodio 6 - La dr. Dawn visita un uomo afflitto da una malattia cronica della pelle. Poi si occupa di una donna alla quale lo spasmo della vagina rende i rapporti sessuali insopportabili.

Tesori perduti - 1ª TV, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel va in onda “Tesori perduti”. In prima visione TV l’episodio “Le spie” - Un messaggio misterioso di Harriet Tubman spinge Justin a indagare sull'impatto che una rete segreta di schiavi, riusciti a fuggire, avrebbe avuto sulla guerra civile.

Stonehenge: segreti dal mondo perduto - 1ª TV, ore 20:55 National Geographic

In Irlanda, esiste una struttura simile a Stonehenge. Da chi è stata costruita e perché? Grazie alla moderna tecnologia, gli scienziati possono svelare la verità.

Codici e segreti, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 1, episodio 3: “I bunker”. La verità dietro i bunker segreti dell'America. Da sempre, i bunker sotterranei hanno caratterizzato la pianificazione bellica.

Cosa nostra: la vera storia, ore 21:00 History

Dagli anni '50 agli anni '70 - Cosa nostra è considerata l'aristocrazia delle organizzazioni criminali: è la più misteriosa, la più sofisticata, la più violenta. Ripercorriamone la storia dagli anni '50 a oggi.

Wild Cile, ore 21:10 Nat Geo wild

“Fino alla fine del mondo” - Scopriamo le incredibili meraviglie del Cile. Dalle pericolose acque della Tierra Del Fuego fino alle steppe ghiacciate della Patagonia, osserviamo come si sono adattate le creature.

Serie TV in onda stasera

MotherFatherSon, ore 21:15 Sky Atlantic

Stagione 1, episodio 1 - Il potente magnate Max Finch, separato dalla moglie Kathryn, vuole lasciare il suo impero editoriale al figlio Caden ma un tragico evento inaspettato stravolge i suoi piani.

911, ore 21:10 Fox

Stagione 3, episodio 14: “Emergenza al 911” - Un evento drammatico mette in pericolo la vita di Maddie e dei suoi colleghi: qualcuno ha assalito il call center del 911 e preso tutti i presenti in ostaggio.

Outlander, ore 21:00 Fox Life

Stagione 5, episodio 1: “La croce di fuoco” - Continua la storia di una donna che si trova a vivere 200 anni nel passato, nel 1700, con le celebrazioni in onore delle nozze tra Brianna e Roger.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime arriva la settima stagione di “Elementary”, episodio 5: “Nei boschi” - Il miliardario Odin Reichenbach assume Holmes e Watson perché sospetta che qualcuno nella sua grande azienda rappresenti una minaccia per la sua vita.

Major Crimes, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda “Major Crimes”. Stagione 4, episodio 13: “I conti con la realtà” - Donna e Chip, protagonisti di un reality di successo, hanno un grave incidente e per Donna non c'è nulla da fare. Dalle indagini risulta, però, qualcosa non torna.

A.P. Bio - 1ª TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda, in prima visione TV, la seconda stagione di “A.P. Bio”, episodio 2 “Suore”. Jack ritrova una lettera che la parrocchia del Saint Benedict scrisse a sua madre per ringraziarla del denaro col quale era stata acquistata una statua della Vergine Maria.

Supergirl - 1ª TV, ore 21:15 Premium Action

“Supergirl” in prima visione TV su Premium Action. Stagione 5, episodio 13 - Kara riceve la visita del folletto MXYZPTLK proveniente dalla Quinta Dimensione che le offre la possibilità di modificare il suo passato.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Ready.Music.Play!, ore 21:00 DeA kids

Stagione 1, episodio 10: “Fattoria” – Una sfida di lip-sync a tema fattoria tra le influencer più amate dai ragazzi, sulle musiche del momento.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick Jr.

Su Nick Jr. la stagione 4 di “Blaze e le mega macchine”, episodio 19 “La sfida delle 100 uova” - In occasione della primavera, Blaze e Crusher partecipano alla sfida delle 100 uova.

I Thunderman, ore 20:45 Nickelodeon

Su Nickelodeon ci sono “I Thunderman”, stagione 3 - episodio 9: “Salviamo la pianta” - Allison e il gruppo dei Green Teens deve proteggere una pianta rara dalle smanie distruttive del preside Bradford.

Teen Titans Go!, ore 21:20 Cartoon Network

Su Cartoon Network va in onda “Teen Titans Go!”. Stagione 3, episodio 16: “Giorno di saldi” - I Titans aspettano con ansia l'arrivo del Black Friday per andare a fare shopping. Stellarubia rimasta casa incontra il fantasma del Black Friday del passato del presente e del futuro.

Le nuove avventure di Scooby Doo, ore 21:25 Boomerang

Stagione 2, episodio 1: “La Casa stregata” - Daphne viene rapita da una casa futuristica e assai sinistra.

I programmi in chiaro

Napoli - Inter (diretta), ore 20:35 Rai 1

Su Rai 1 va in onda, in diretta, la partita di calcio Napoli - Inter, semifinale ritorno di Coppa Italia.

Petrolio antivirus, ore 21:05 Rai 2

Le inchieste di Duilio Giammaria dedicate ai grandi temi dello scacchiere politico, sociale, economico e scientifico internazionale.

Aspettando le parole, ore 20:30 Rai 3

Massimo Gramellini torna con tante straordinarie storie di vita quotidiana, in un periodo caratterizzato da una sola imprescindibile parola: Coronavirus.

Stasera Italia: Weekend Speciale, ore 21:25 Rete 4

Edizione del fine settimana di “Stasera Italia”, programma dedicato alla politica, ai principali casi di cronaca, all'attualità e alle provocazioni sociali. Un confronto giornalistico con ospiti in studio ed in collegamento.

Ciao Darwin 7 - La resurrezione, ore 21:20 Canale 5

Lo show antropologico condotto da Paolo Bonolis. Una sfida antropologica tra due squadre antitetiche che si sfidano scherzosamente: chi premierà la selezione naturale teorizzata da Darwin?

Il mio amico Nanuk, ore 21:30 Italia 1

Film del 2014 diretto da Roger Spottiswoode e Brando Quilici, con Dakota Goyo e Goran Visnjic. Luke ha da poco lasciato Vancouver trasferirsi nel Canada settentrionale, a due passi dalle distese di ghiaccio dove il padre esploratore è morto durante una tempesta. È lì che avrà inizio una sincera e commovente storia di amicizia tra il ragazzo e un cucciolo di orso bianco.

Caccia al ladro, ore 21:15 La7

Film di Alfred Hitchcock, con Cary Grant, Charles Vanel e Grace Kelly. La nuova e serena vita di John, un tempo tra i ladri più esperti sulla piazza, viene stravolta da alcuni furti che sembrano essere stati realizzati da lui. Chi vuole incastrarlo?

Il collezionista di ossa, ore 21:30 Canale 8

Regia di Phillip Noyce, con Denzel Washington e Angelina Jolie. Denzel Washington è un detective paralizzato, che guida dal suo letto una giovane e determinata agente, Angelina Jolie, nella ricerca di un terribile serial killer.

La vendetta di Carter, ore 21:25 Nove

Regia di Stephen Kay, con Sylvester Stallone, R.Leigh Cook. Rabbia e voglia di vendetta guidano il sicario di uno strozzino alla ricerca dei responsabili della morte del fratello.

Guarda anche i film in onda stasera in TV