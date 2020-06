Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 11 giugno

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese Kitchen Sound - 1ª TV, ore 13:30 Sky Uno

Alle 13:30 su Sky Uno troviamo “Kitchen Sound” di Alessandro Borghese. Identità e cultura della cucina italiana nelle straordinarie ricette dello chef.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti - 1ª TV, ore 21:15 Sky Uno

In prima visione TV su Sky Uno, il van di 4 ristoranti arriva in Carnia, zona pedemontana del Friuli Venezia Giulia. Paola, Federico, Alessandro e Sara presentano i menù per conquistare il palato di Alessandro Borghese e degli sfidanti. Chi sarà il migliore?

Chi ha ucciso i nostri bambini?, ore 21:05 Crime Investigation

“Una speranza lunga quarant'anni” - Un criminologo è convinto che dietro gli omicidi non ci sia un solo killer. Dopo più di 40 anni, le famiglie sperano nell'arrivo di risposte concrete.

Le ninfee di Monet - Un incantesimo di acqua e luce, ore 21:15 Sky Arte

Il film dedicato al padre dell'Impressionismo e alla sua ossessione per le ninfee, con la partecipazione straordinaria dell'attrice Elisa Lasowski.

Top Dog: olimpiadi a 4 zampe, ore 21:00 Blaze

Su Blaze va in onda la prima stagione di “Top Dog: olimpiadi a 4 zampe”. Episodio 7: “Gladiatori con il pelo!” - Neppure la pioggia scrosciante riesce a fermare i cani poliziotto. Il loro spirito da gladiatore non teme ostacoli ed è pronto ad affrontare qualsiasi sfida.

Cambio moglie USA, ore 21:00 Lei

Stagione 12, episodio 9: “Dias e Lunsford” - La moglie tradizionalista di un marito che gestisce la casa con piglio militaresco scambia la sua vita con quella di una mamma moderna, progressista e omosessuale.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel la stagione 16 di “Marchio di fabbrica”, episodio 13. Come viene creato l'amplificatore utilizzato dalle leggende del rock, il famoso amplificatore Marshall? Inoltre, come viene trasformata l'argilla bagnata in vasi resistenti al gelo?

Mummie: misteri nelle piramidi - 1ª TV, ore 20:55 National Geographic

Un mistero di 2600 anni - Gli esperti scoprono una stanza con un sarcofago in pietra. Il dottor Ramadan Hussein e la squadra usano le moderne tecniche per svelare i segreti della tomba.

Tesla e il raggio della morte, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 1, episodio 3: “Un sospettato in Serbia” - Dopo il positivo test di Aron sul raggio della morte, Jack si focalizza sul potenziale omicidio di Tesla. Il primo sospetto lo porta in Serbia alla ricerca di indizi.

Oak Island e il tesoro maledetto - 1ª TV, ore 21:00 History

“Un mistero lungo 152 anni” - Dopo 152 anni, il mistero del tesoro segreto potrebbe essere finalmente svelato.

Africa: meraviglie nascoste - 1ª TV, ore 21:10 Nat Geo Wild

“Ruanda” - Dal Ruanda all'Etiopia fino al Sahara, andiamo alla scoperta dell'Africa. Nel continente, nonostante le condizioni estreme, alcune creature sono riuscite ad adattarsi e sopravvivere.

Serie TV in onda stasera

Fargo - La serie, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic torna la prima stagione di “Fargo - La serie”. Nel Minnesota dei giorni nostri, un criminale vagabondo (il magistrale Billy Bob Thornton) coinvolge un ingenuo assicuratore in una spirale di delitti.

Outlander, ore 21:00 Fox Life

Stagione 5, episodio 1: “La croce di fuoco” - Continua la storia di una donna che si trova a vivere 200 anni nel passato, nel 1700, con le celebrazioni in onore delle nozze tra Brianna e Roger.

Le regole del delitto perfetto, ore 21:00 Fox

Su Fox troviamo la sesta e ultima stagione de “Le regole del delitto perfetto”. Episodio 13: “E se Sam non fosse mai stato quello cattivo?” - Annalise viene a scoprire dei dettagli sconvolgenti sul passato di Sam. Nel frattempo, l'FBI scopre alcune nuove prove sul caso.

Profiling - 1ª TV, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, in prima visione TV, arriva la decima stagione di “Profiling”. Episodio 3: “Finzione e realtà” - Per evitare la prigione, Elisa Bergman ora non può far altro che collaborare con la polizia criminale. E il nuovo caso di omicidio su cui indagare è particolarmente raccapricciante.

Chicago P.D. - 1ª TV, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda, in prima visione, l’episodio 18 della settima stagione di “Chicago P.D.”. “Confini” - L'intelligence fa tutto il possibile per risalire al capo nascosto di un cartello della droga.

The Bold Type - 1ª TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda la terza stagione di “The Bold Type”, episodio 9 in prima visione TV. Si avvicina il giorno dell’elezione e Kat è euforica, almeno fino a quando non si rende conto di quello a cui dovrà rinunciare in caso di vittoria.

The Flash - 1ª TV, ore 21:15 Premium Action

Stagione 6 di “The Flash”, episodio 12: “Una ragazza di nome Sue” - Iris trova dall’altra parte dello specchio Eva, bloccata lì da anni. Le due donne scopriranno che Eva ha dei poteri sullo specchio che potrebbero aiutarle a uscire.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School, ore 21:05 DeA kids

Stagione 1, episodio 2: “Il sorriso di Miss Mastermind”. Nick cerca in ogni modo di far sorridere Miss Mastermind per vincere punti sulla APP. Intanto Anna, innamorata di Justin, non lo perde di vista un attimo.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick Jr.

Su Nick Jr. va in onda la quarta stagione di “Blaze e le mega macchine”, alle 21:10 l’episodio 14 “L'agente Blaze” - Blaze ed AJ diventano agenti di polizia e usano la deduzione per risolvere alcune emergenze in città.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Su Nickelodeon va in onda la terza stagione de “I Thunderman”, episodio 7 “Lasciami respirare” - Le continue attenzioni di Link assillano Phoebe che non trova un momento per pensare a se stessa. La ragazza allora decide di trovare un hobby che tenga occupato Link.

Jurassic World: la leggenda di Isla Nublar, ore 21:20 Cartoon Network

Stagione 1, episodio 8 - “Vento di Promozione!”. Per Alan Grant è un vero e proprio dejà vu tornare su Isla Nublar. Durante la sua visita si ritrova nel bel mezzo della giungla durante una pericolosa tempesta, insieme a Owen e Simon.

Le nuove avventure di Scooby Doo, ore 21:25 Boomerang

Stagione 1, episodio 12: “Un viaggio a Pompei”. Scooby e la banda sono in vacanza in Italia, ma un gladiatore zombie si diverte a terrorizzare i turisti che visitano Pompei di notte.

I programmi in chiaro

Che Dio ci aiuti, ore 21:25 Rai 1

Su Rai 1 “Che Dio ci aiuti”, stagione 5 - episodio 3 “Il cuore in soffitta” - Suor Angela scopre il segreto su Ginevra. Intanto, Nico sembra molto affascinato da Maria, ma resta molto deluso dopo aver scoperto chi sia realmente.

Paradise Beach: dentro l’incubo, ore 21:20 Rai 2

Film del 2016 per la regia di Jaume Collet-Serra, con protagonista Blake Lively. Al largo di una spiaggia messicana, Nancy si ritrova sola con la sua tavola da surf e uno squalo bianco che aspetta solo di divorarla.

Air Force One, ore 21:20 Rai 3

Regia di Wolfgang Petersen, con Harrison Ford e Gary Oldman. Di ritorno da Mosca, l'aereo presidenziale americano viene occupato da una banda di terroristi che chiedono il rilascio di un pericoloso dittatore.

Dritto e rovescio, ore 21:25 Rete 4

Programma di approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio, tra temi di attualità, politica e al loro impatto sulla vita della gente comune.

New Amsterdam - 1ª TV, ore 21:20 Canale 5

In prima visione su Canale 5 arriva la seconda stagione di “New Amsterdam”, con l'amato dottor Max Goodwin e i suoi colleghi del Bellevue Hospital di New York.

Din Don - Una parrocchia in due, ore 21:30 Italia 1

Commedia diretta da Claudio Norza, con Enzo Salvi e Maurizio Battista. Donato, un manager musicale cialtrone, per sfuggire ai due sgherri di un boss a cui ha fatto perdere molti soldi, si presenta al parroco di una chiesa di paese, don Dino, vestito da prete, e finge di essere stato mandato lì dal vescovo.

Siamo tutti Alberto Sordi?, ore 21:15 La7

Alberto Sordi: la leggendaria storia di un artista e autore unico al mondo, memorabile interprete della commedia umana degli italiani del '900. Docu-film diretto da Fabrizio Corallo (2020).

Segui l’onda, ore 21:30 Canale 8

Regia di Rhiannon Bannenberg, con Debby Ryan e Genevieve Hegney. Una giovanissima modella, costantemente sotto pressione per soddisfare i desideri della madre, assapora la libertà grazie a un periodo di pausa dalla zia.

Restaurant Swap - Cambio ristorante - 1ª TV, ore 21:30 Nove

Prima stagione di “Cambio ristorante”. Alcuni proprietari di ristoranti molto diversi fra loro si scambiano di ruolo. A dirigere la gara e decretare il vincitore sarà lo chef Gino D'Acampo.

