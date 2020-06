In attesa di scoprire quali saranno i prossimi ristoranti in gara nella nona puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti , tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), continua a leggere e scopri di più sull’Antica Osteria Stella d’Oro.

approfondimento

Sara è la titolare del ristorante, conosciuto sia perché facente parte della Strada dei Vini e dei Sapori, sia per il passaparola. È una persona sincera ma abbastanza impenetrabile. Insieme al socio Francesco, da circa 15 anni gestisce l’attività, partita come ristorante di cucina tipica carnica e negli anni evolutasi in un ristorante di livello medio alto. Ora, infatti, la cucina è sempre quella della tradizione, ma rivisitata, dunque con un tocco di innovazione.

La location, di cui Sara è estremamente orgogliosa, si trova a Villa di Verzegnis (Udine) ed è storica. Infatti fu sede del comando del generalissimo Atamano Piotr Nicolaievich Kransnov e ha uno stupendo fogolar del 1700. L’arredo è classico di legno, con un tocco d’eleganza. C’è anche uno spazio esterno dove in estate si può mangiare, nonché un bar all’ingresso, come tipico da queste parti.